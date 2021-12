Chansung de 2PM anuncia boda, embarazo de su prometida y su retiro de JYP Entertainment

El 15 de diciembre, una noticia conmocionó a los fans del K-pop. El popular ‘maknae’ de 2PM, Hwang Chansung, compartió sus planes de matrimonio con su actual novia y confirmó que se encuentran esperando la llegada de su primer bebé. La noticia fue revelada a través de una carta escrita a mano por el mismo idol de Corea del Sur, que fue publicada en Instagram. También anunció el retiro de su empresa JYP Entertainment luego de 15 años de permanencia.

“He estado con alguien desde hace un buen tiempo, quien ha sido mi soporte para aliviar mi corazón. Puedo contarle todo a ella como si fuera una amiga o mi novia. Luego del salir del ejército, durante los preparativos para nuestra boda, fuimos bendecidos con la noticia de la llegada de una nueva vida más pronto de lo que esperábamos. Nos casaremos a inicios del próximo año. Aún nos encontramos en la etapa del embarazo, así que estamos tomando muchas precauciones”, expresó Chansung de 2PM.

Además, el protagonista del K-drama Entonces, me casé con la antifan hizo público su retiro de JYP Entertainment. “Luego de estar 15 años en JYPE, mi contrato expirará en enero. En consideración a mi nueva familia y para crear un nuevo camino para mí mismo, tras muchas conversaciones he decidido no renovar mi contrato con JYP”.

Carta escrita a mano de Chansung de 2PM. Foto: Instagram @hwang_chan222

¿Quién es la prometida de Chansung de 2PM?

El integrante de 2PM, Hwang Chansung, confirmó a través de una carta en Instagram que se casará con su novia y que esperan la llegada de un próximo bebé. Su ahora prometida no es una figura pública, por lo que el también actor pidió encarecidamente comprensión de la prensa y sus fans.