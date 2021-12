F4 Thailand: ¿cuándo se estrena en Netflix el nuevo remake de BOF?

El nuevo remake de Hana yori dango, denominada F4 Thailand, ha generado gran expectativa debido a la popularidad la historia creada por Yoko Kamio y sus anteriores adaptaciones, como el famoso drama coreano Boys over flowers. La versión tailandesa, protagonizada por Bright Vachirawit y Tu Tontawan, es la quinta adaptación de BOF.

F4 Thailand está dirigida por Patha Thongpan, quien aseguró que la serie tendrá un sello personal, ya que tendrá marcadas diferencias, y será distinto a los otros remakes.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1 de F4 Thailand?

El primer capítulo de F4 Thailand llegará a las pantallas el próximo 18 de diciembre. Será emitido por el canal GMM25 todos los sábados, a partir de las 8.30 p. m . (horario de Tailandia). Mientras que en el Perú sería a las 8.30 a. m. del 19 de diciembre.

Dónde ver todos los capítulos de F4 Thailand

A pesar que la cadena GMM25 comparte contenidos de series en su canal de YouTube, denominado GMMTV OFFICIAL, no existe información sobre un estreno en la mencionada plataforma, aunque los fans no pierden las esperanzas.

Esta será la primera serie tailandesa basada en el manga shojo Hana yori dango de Yoko Kamio. Foto: GMMTV

Lo que sí es oficial es que todos los capítulos de F4 Thailand estarán disponibles, además de GMM25, en LINE TV, una plataforma de videos popular que está disponible en Asia y otros países.

F4 Thailand: ¿cuándo se estrena en Netflix?

Netflix es una de las plataformas de streaming que ha apostado por contenido asiático. Los K-dramas tienen gran popularidad en Latinoamérica. A pesar de ello, no existe un anuncio oficial sobre el estreno de F4 Thailand sea difundida por esa plataforma.

No obstante, otra serie de GMMTV llegó a Netflix de Japón, Indonesia y Tailandia, se trata de 2gether, drama BL protagonizada por Bright Vachirawit y Win Metawin –también actores del remake tailandes de BOF– que también es popular en Latinoamérica. Por ello, existen expectativas que F4 Thailandia también forme parte del catálogo de la mencionada plataforma.

Más aun teniendo en cuenta que Netflix tiene disponible Boys over flowers y Jardín de meteoros, dos adaptaciones de Hana yori dango. Ambas están habilitadas para varios países de LATAM, entre ellos Perú.

BOF versión coreana se puede ver en Netflix. Foto: Captura

Actores de F4 Thailand

Tontawan Tantivejakul (Tu) interpreta a Gorya

Vachirawit Chivaaree (Bright) interpreta a Thyme

Jirawat Sutivanisak (Dew) interpreta a Ren

Metawin Opas-iamkajorn (Win) interpreta a Kavin

Hirunkit Changkham (Nani) interpreta a M.J.

Tráiler de F4 Thailand

Chanikarn Tangabodi (Prim) como Kaning (mejor amiga de Gorya)

Tráiler de F4 Thailand