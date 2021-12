Queendom 2 llega en 2022: ¿qué idols K-pop podrían ser parte de la segunda temporada?

La segunda temporada de Queendom será una realidad. Más de dos años después de la gran final de la primera entrega, Mnet confirmó el 14 de diciembre el regreso del programa de competencia de artistas femeninas del K-pop para el 2022.

Las expectativas de los fans tras la noticia crecen, y muchos se preguntan por las ídolos que el próximo año darán batalla para alzarse como las reinas del escenario. ¿El canal de Corea del Sur se pronunció al respecto?

Al momento, Mnet ha confirmado el estreno de Queendom 2 para el 2022. Sobre la fecha y formato exacto, explicaron que aún se encuentran indecisos , pero según medios coreanos la trasmisión podría comenzar en marzo.

Participantes de la primera temporada de Queendom. Foto: Mnet

El canal especialista en música K-pop no precisó información sobre la alineación de competidoras. En cambio, en redes sociales fans postulan quiénes podrían dar vida al lineup, basándose en las girlbands y solistas que participaron en la primera temporada.

Según las teorías, estas serían las retadoras de Queendom 2:

Chungha

Brave Girls

ITZY

fromis_9

WJSN o LOONA

STAYC

ITZY, quinteto de JYP, en los TMA 2021. Foto: TMA

Lineup de Queendom versión 2019

La primera temporada de Queendom fue transmitida desde el 29 de agosto hasta el 31 de octubre del 2019 por Mnet. Bom (ex 2NE1), AOA, MAMAMOO, Lovelyz, Oh My Girl y (G)-IDLE compitieron por ser las mejores del escenario.

De las citadas idols, el cuarteto integrado por Hwasa, Moonbyul, Wheein y Solar se coronó como ganador en la final. Mientras tanto, Oh My Girl ocupó el segundo lugar.

Posteriormente, y debido al éxito de este programa de variedades, fueron lanzadas las versiones masculinas como spin-off: Road to kingdom y Kingdom: Legendary war.