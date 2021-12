NCT: Mark, Doyoung y Johnny piden disculpas tras broma sobre sismo en VLive

El 14 de diciembre, Mark, Doyoung y Johnny pidieron disculpas por sus reacciones a la alarma sísmica que sonó durante el evento de VLive que realizaba NCT 2021. El grupo K-pop celebraba el lanzamiento de su álbum Universe con una transmisión en directo. Los idols admitieron su error vía Instastories.

La alarma en VLive de NCT 2021

¿Qué pasó con Mark, Doyoung y Johnny? Durante el Countdown Live para Universe, comenzó a oírse una alarma en los celulares de los presentes. Internautas coreanos señalan que eran mensajes de emergencia que se envían a todos los teléfonos como alerta.

Al inicio, algunos de los idols pensaron que era un recordatorio sobre la COVID-19, pero luego un staff avisó a Taeyong que era un sismo en Jeju.

Doyoung exclamó “terremoto” e hizo referencia a uno de sus b-sides en el álbum Universe (“Earthquake”). Mark comenzó a cantar la canción y Johnny se puso de pie para bailar, pero fue detenido rápidamente por Jisung.

En efecto, el mensaje alertaba de un sismo de 4.9 de magnitud en la isla de Jeju, el cual fue reportado después con más detalle en los portales de noticias.

Mark, Doyoung y Johnny en Instagram

Apenas terminó la transmisión, los tres integrantes mencionados publicaron instastories donde se disculparon por actuar impulsivamente y bromear sobre la alarma.

“Me gustaría disculparme por el VLive de hoy. Lamento no haber comprendido la situación y mostrar un comportamiento imprudente. Reflexionaré en ello para no cometer el mismo error otra vez”, escribió Mark .

NCT 2021: Mark habla de lo ocurrido en VLive. Foto: Twitter

Por otro lado, Doyoung expresó lo siguiente: “Hoy, durante el comeback live, cometí un error al no darme cuenta apropiadamente de la situación. Pido disculpas a quienes hayan sido lastimados o incomodados por lo que ocurrió. Me disculpo sin excusas porque fue mi error. No volverá a repetirse algo similar; trataré de no hacerlo. Nuevamente, pido perdón a los afectados por lo que dije”.