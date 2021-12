MONSTA X en vivo por TikTok: horarios y link para ver show gratuito de los idols K-pop

El grupo de K-pop MONSTA X tomará un momento de su agenda en Estados Unidos para cantarles completamente gratis a sus fans a través de TikTok. En esta transmisión en vivo, los idols Minhyuk, Kihyun, Jooheon, I.M. y Hyungwon interpretarán algunas canciones de The dreaming, su segundo álbum en inglés de reciente estreno que los trae de regreso a la escena del país americano por todo lo alto.

Si eres Monbebe, no puedes perderte este evento. Por ello, aquí compartimos los detalles para el livestreaming este 14 de diciembre.

New Music Performance de MONSTA X en TikTok

Los famosos coreanos realizarán su segunda presentación en Jingle Ball Tour a las 6.00 p. m. (hora en Perú) el martes 14 de diciembre, en Washington D.C., de la mano de HOT99.5. Horas después, iniciarán el vivo por TikTok donde interpretarán parte del álbum The dreaming.

Portada del álbum The dreaming de MONSTA X. Foto: Starship

Este livestreaming, bautizado como New Music Performance with MONSTA X on TikTok, comenzará a las 10.00 p. m., según reloj de la ciudad capitalina de Estados Unidos.

A continuación, revisa los respectivos horarios de inicio según el país en el que te encuentres.

MONSTA X en TikTok en México, Costa Rica y Republica Dominicana : 4.30 a. m.

: 4.30 a. m. MONSTA X en TikTok en Perú, Colombia y Ecuador : 10.00 p. m.

: 10.00 p. m. MONSTA X en TikTok en Bolivia y Venezuela : 11.00 p. m.

: 11.00 p. m. MONSTA X en TikTok en Chile, Argentina y Brasil : 12.00 a. m. del 15 de diciembre

: 12.00 a. m. del 15 de diciembre MONSTA X en TikTok en España: 4.00 a. m. del 15 de diciembre

El álbum The dreaming es promocionado solo los miembros Changkyun, Jooheon, Hyungwon, Minhyuk y Kihyun. Shownu, el líder, se encuentra en el servicio militar. Foto: Starship

Link para ver a MONSTA X en TikTok

La cuenta de MONSTA X en TikTok es monsta_x_514, usuario que incluye la fecha del debut del hoy aclamado sexteto del K-pop.

¿Qué canciones de The dreaming presentará MONSTA X?

No se ha revelado el setlist de New Music Performance con MONSTA X en TikTok, pero es oficial que los idols cantarán en la transmisión canciones como “One day”, “You problem”, “Whispers in the dark” y el título homónimo de The dreaming.

El citado material discográfico fue presentado el 10 de diciembre con éxito graficado en listas como iTunes.

Tuvo como antesala el estreno mundial de la película del mismo nombre protagonizada por cinco de los seis miembros de MONSTA X (el líder Shownu no participó en el proyecto cinematográfico por el servicio militar).