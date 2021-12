Kim Seon Ho es el actor más brillante de la televisión en Corea del Sur, según Gallup

Kim Seon Ho continúa recuperando el respaldo del público tras revelarse su versión sobre las acusaciones de su exnovia. Después de coronarse entre los ganadores de los Asian Artist Awards, el protagonista de Hometown cha-cha-cha es elegido como el mejor actor de televisión del 2021 en Corea del Sur, conforme los resultados de una encuesta local realizada por Gallup Korea.

Un total de 1.700 surcoreanos participaron en el sondeo virtual para determinar a las estrellas de K-dramas más destacadas de la temporada. Del total, un 7,8% dio su voto a favor del famoso de 35 años que caracterizó al jefe Hong en la serie también llamada El amor es como el chachachá.

Shin Min Ah y Lee Jung Jae, excoprotagonistas en Chief of staff, reclamaron el segundo lugar en un emocionante empate con el 7,3% cada uno.

Shin Min Ah y Kim Seon Ho en la rueda de prensa de Hometown cha-cha-cha. Foto: tvN

En cuanto a la actriz de 37 años, este 2021 recibió las palmas por su interpretación de la dentista Yoon al lado de Kim Seon Ho en Hometown Cha-Cha-Cha de tvN y Netflix. Ambos conformaron la pareja ‘Dimple’, una de las más queridas por los fans a nivel local e internacional.

Por su parte, Lee Jung Jae, quien recibe sus 49 años el 15 de diciembre con una nominación a los Globos de Oro, fue la estrella definitiva de Corea del Sur en el mundo este 2021 por su trabajo en El juego del calamar, el exitoso drama coreano original de Netflix.

Lee Jung Jae de Squid game. Foto: AFP

Top 10, según Gallup Korea

Song Joong Ki (Vincenzo), Song Hye Kyo (Now, we are breaking up), Jo Jung Suk (Hospital playlist 1 y 2) y Jun Ji Hyun (Jirisan) también figuraron en el top de Gallup. Revisa aquí qué lugares ocuparon y quiénes completan la clasificación.