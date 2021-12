ITZY, Red Velvet, Oh my girl y más grupos K-pop harán una colaboración en KBS Gayo Festival

Con la llegada de fin de año, los programas musicales de Corea del Sur brindan ediciones especiales para deleite de los fans del K-pop. En esta ocasión, la cadena televisiva KBS brindará la edición 2021 de KBS Gayo Festival y una de sus primeras sorpresas es la colaboración de nueve idols femeninas para realizar un cover de la canción “Way to go”, del icónico grupo SNSD.

KBS Gayo Festival 2021

El 14 de diciembre, KBS anunció que seis grupos K-pop femeninos formarán una unidad especial para hacer un cover de SNSD con la canción “Way to go” en KBS Gayo Festival 2021. Entre los girlgroups escogidos figuran ITZY, Red Velvet Oh my girl, STAYC, IVE y Brave girls para presentarse en la ceremonia de fin de año.

Girlgroups harán un cover de "Way to go" de SNSD en KBS Gayo Festival. Foto: KBS

Además, se reportó que Seungkwan y DK, de SEVENTEEN, realizarán una performance como dúo que buscará llamar la atención de los seguidores del K-pop.

¿Cuándo será KBS Gayo Festival 2021?

El programa de fin de año, KBS Gayo Festival 2021, se llevará a cabo el 17 de diciembre a las 8.30 p. m. (KST). Mientras que la alfombra roja comenzará a las 6.00 p. m. en horario coreano.

Imagen promocional de KBS Gayo Festival. Foto: KBS

Horarios por países para ver KBS Gayo Festival 2021

KBS Gayo Festival 2021 en México, Costa Rica, Guatemala: 5.30 a. m.

KBS Gayo Festival 2021 en Perú, Ecuador y Colombia : 6.30 a. m.

KBS Gayo Festival 2021 en Estados Unidos: 6.30 a. m.

KBS Gayo Festival 2021 en Bolivia y Venezuela : 7.30 a. m.

KBS Gayo Festival 2021 en Chile, Argentina y Brasil : 8.30 a. m.

KBS Gayo Festival 2021 en España: 12.30 p. m.

KBS Gayo Festival 2021 en Corea del Sur y Japón: 8.30 p. m.

BTS en KBS Gayo Festival 2020