BTS, NCT, aespa y más como los grupos K-pop con más triunfos en programas musicales del 2021

Los grupos de la cuarta generación del K-pop fueron parte de los artistas más populares del 2021 en Corea del Sur. Idols como BTS, NCT, aespa y SEVENTEEN obtuvieron la mayor cantidad de triunfos en los programas musicales más importantes del país asiático y aquí te mostramos quiénes más completan la lista.

¿Qué grupos K-pop tuvieron más triunfos en el 2021?

Cuando hablamos del regreso o comeback de un grupo K-pop, este suele presentarse en los shows musicales para promocionar su nueva música. A continuación, presentamos la lista de los 11 artistas con más triunfos del 2021 en The Show, Show Champion, M! Countdown, Music Bank, Music Core e Inkigayo, programas más importantes de Corea del Sur.

11. ITZY

ITZY, de JYP Entertainment, ganó un total de 8 premios en los shows musicales este 2021. “Mafia in the morning” le dio cinco premios al girlgroup, mientras que su último lanzamiento, “LOCO”, consiguió tres premios más en su trayectoria.

10. SEVENTEEN

El grupo K-pop acumuló ocho premios en los shows musicales en todo el 2021. Con el lanzamiento de “Ready to love” en la primera mitad del año, SEVENTEEN ganó cuatro premios y su más reciente éxito, “Rock with you”, les brindó cuatro premios más en diversos programas.

9. Kang Daniel

Uno de los dos solistas en la lista Kang Daniel obtuvo nueve trofeos en los shows musicales del 2021. Los cuatro primeros gracias a “Paranoia”, y el resto por “Antidote”, cuyo vídeo oficial acumula más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

PUEDES VER: Wanna One regresó en los MAMA 2021 con nueva versión de Beautiful

8. aespa

El grupo rookie de SM Entertainment aespa sumó nueve premios en sus presentaciones en los programas musicales de Corea del Sur. Su canción debut “Black mamba” les brindó el primer triunfo en su carrera, mientras que “Savage” se convirtió en su más reciente éxito y significó ocho trofeos más para su récord individual.

7. The Boyz

El grupo K-pop The Boyz ganó popularidad el reciente año al obtener 10 trofeos en los shows musicales, gracias a “Thrill ride” y “Maverick”, comebacks promocionales que alcanzaron cinco triunfos, respectivamente.

6. Brave Girls

La girlband Brave Girls ganó por primera vez en su carrera en los programas musicales y obtuvieron un total de 10 premios en el 2021. Su exitosa canción “Rollin’” les dio siete premios y “Chi mat ba ram” los tres restantes.

5. (G)I-DLE

A pesar de que (G)I-DLE solo tuvo un comeback en el 2021, eso bastó para que consiguieran 10 trofeos en los programas musicales del presente año. “HWAA” se ha convertido en uno de sus mayores hits y hasta la fecha supera las 89 millones de reproducciones en YouTube.

4. NCT 127

Una de las subunidades de NCT, NCT 127, ganó 13 trofeos en los programas musicales en el 2021. Diez de ellos fueron gracias a “Sticker”, y los tres restantes debido a “Favorite (vampire)”.

3. NCT Dream

NCT Dream, reconocida subunidad de NCT de SM Entertainment, ganó un total de 13 premios en los shows musicales surcoreanos del 2021. “Hot sauce” les dio los siete primeros triunfos del año y “Hello future” sumó seis premios más a su carrera.

2. IU

La siguiente solista de la lista es IU, quien obtuvo 27 premios en total en los seis programas musicales más importantes de Corea del Sur en el 2021. “Celebrity” significó 10 triunfos para la idol K-pop, “LILAC” sumó nueve y su más reciente éxito “Strawberry moon”, los ocho triunfos más.

1. BTS

Para alegría de ARMY, BTS lidera la lista, con 28 triunfos en los shows musicales surcoreanos del 2021. “Life goes on” significó tres premios y “Dynamite”, cuatro, a pesar de que estas canciones fueron lanzadas en el 2020. Por su parte, “Butter” recibió 13 premios y “Permission to dance” los ocho restantes.