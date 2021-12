Park So Dam tiene cáncer: actriz de Parasite fue operada y revela diagnóstico

Park So Dam, actriz coreana premiada por su rol en Parásitos, fue diagnosticada con cáncer papilar de tiroides. El 13 de diciembre, Artist Company (agencia que la representa) informó a los medios que este es el motivo por el que Park no podrá promocionar el estreno de su nueva película Special Delivery.

Según el comunicado, la figura de 30 años pasaba por chequeos de rutina cuando detectaron una anomalía en la tiroides que el médico concluyó como cáncer. Por tratamiento, Park So Dam se sometió a una cirugía de la que se recupera actualmente.

En consecuencia, la protagonista de Record of youth pasará un tiempo de descanso para concentrarse en su salud y superar completamente la enfermedad.

Asimismo, Park So Dam lamentó no poder acompañar a sus co-estrellas de Special Delivery en las próximas semanas. Dicho film se estrena el 12 de enero.

Park So Dam en Record of youth, su K-drama más reciente. Foto: tvN

Comunicado sobre Park So Dam

Esta es la traducción al español del informe de Artist Company (del inglés por SBS)

“La actriz Park So Dam fue diagnosticada con cáncer papilar de tiroides en una evaluación médica regular y ha completado la cirugía siguiendo la recomendación de su médico”.

“Como Special Delivery, su esperada película, se estrena pronto, Park So Dam está muy decepcionada de no poder encontrarse con los fans que le han mostrado apoyo. Aunque la actriz no puede participar en las promociones de Special delivery, estará alentando el estreno”.

“Expresamos gratitud al elenco y equipo de producción de Special delivery que también pasan una situación complicada, y agradecemos a aquellos que apoyan a Park So Dam”.

“Park So Dam se concentrará en su recuperación para volver a ver a todos en el futuro con buena condición. Nuestra agencia también hará todo lo posible para que nuestra actriz recupere su buena salud”.

Park So-dam actuó en Parasite, ganadora a Mejor película de los premios Oscar. Foto: difusión.

Cáncer en actores coreanos

El caso de Park So Dam trajo a la memoria el diagnóstico de Kim Woo Bin, quien en 2017 suspendió sus actividades tras detectársele cáncer nasofaríngeo. Luego de un par de años de tratamiento, el actor de The Heirs venció la enfermedad y protagonizó un emotivo regreso a la industria en 2019.