Globos de oro 2022: Lee Jung Jae y Oh Young Soo son nominados por El juego del calamar

Merecido reconocimiento. Los actores surcoreanos Lee Jung Jae y Oh Young Soo fueron nominados a los premios Globos de Oro por su interpretación de Gi Hun y el jugador 001 en la serie El juego del calamar.

La producción de Netflix creada por Hwang Dong Hyuk recibió un total de tres nominaciones, según la transmisión en vivo del 13 de diciembre realizada por los organizadores de los Golden Globes 2022, Hollywood Foreign Press Association (HFPA). La ceremonia de entrega de premios será el próximo 9 de enero del 2022.

Squid game es la serie más vista en la historia de Netflix. Foto: composición/Netflix

Nominaciones de Squid game en los Globos de oro

El juego del calamar compite como mejor serie de televisión - drama con otras producciones notables: Lupin (Netflix), The morning show (Apple TV+), Pose (FX) y Succession (HBO/HBO MAX).

Por otro lado, Lee Jung Jae es finalista en la categoría ‘mejor interpretación de actor en serie de TV - drama’ . El actor coreano, con más de 20 años de trayectoria en su país natal, se disputará el trofeo con Brian Cox (Succession), Billy Porter (Pose), Jeremy Strong (Succession) y Omar Sy (Lupin).

Lee Jung Jae y Oh Young Soo en Squid game. Foto: Netflix

Oh Young Soo, a sus 76 años, interpretó al ‘gambu’ Oh Il Nam en Squid game y fue nominado en los Globos de oro como mejor actor de apoyo/reparto en televisión.

Tras una larga carrera en el teatro coreano, Oh Young Soo competirá con los siguientes actores: Billy Crudup (The morning show), Kieran Culkin (Succession), Mark Duplass (The morning show) y Brett Goldstein (Ted Lasso).

Es conocido como jugador 001. Foto: Netflix

Squid Game, drama coreano de thriller, se estrenó el pasado 17 de octubre y no tardó en convertirse en un fenómeno global gracias al ‘boca a boca’ de los televidentes. Hasta el momento, tiene el récord de ser la serie original más vista de Netflix por encima de Bridgerton.