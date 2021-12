BTS, BLACKPINK, EXO y más como los grupos K-pop mejor pagados en YouTube

En el mundo del K-pop, los vídeos musicales y los récords de vistas han cobrado importancia en los últimos años, puesto que también generan ganancias para los artistas. Es por ello que la mayoría de grupos surcoreanos cuentan con un canal oficial en YouTube, plataforma principal donde comparten contenido para sus fans. Idols como BTS, BLACKPINK y EXO son los más populares en la plataforma. Aquí te mostramos quiénes más figuran en la lista de grupos más rentables del 2021, según Forbes.

Grupos K-pop mejor pagados en YouTube

10. TXT

El grupo K-pop TXT, que forma parte de HYBE Labels al igual que BTS, generó ganancias en YouTube de 980.000 dólares en el 2021. Uno de sus últimos vídeos con más reproducciones en el canal Tomorrow x Together Official es un cover que realizó Huening Kai de “Youngblood”, de la banda 5 Seconds of Summer, el cual cuenta con más de 5 millones de vistas.

9. aespa

El grupo de chicas de SM Entertainment aespa acumuló ganancias de 1.2 millones de dólares gracias a su canal oficial de YouTube, aespa, en el 2021. Destaca un vídeo coreográfico de “Next level” con más de 25 millones de vistas.

8. IU

La idol solista IU, de LOEN Entertainment, se encuentra en el octavo lugar de artistas surcoreanos mejor pagados por YouTube en el 2021. Con una ganancia de 1.4 millones de dólares , un vídeo de la práctica de baile de “LILAC” resalta en su canal de YouTube con más de 6 millones de reproducciones.

7. EXO

Uno de los grupos más populares del momento EXO, de SM Entertainment, tuvo ingreso de 1.5 millones de dólares gracias a su canal oficial de YouTube en el 2021. Uno de sus vídeos más vistos del último año es una presentación en vivo de “That’s okay” de D.O, el cual cuenta con más de 9 millones de reproducciones.

6. MAMAMOO

El grupo femenino MAMAMOO obtuvo 1.5 millones de dólares en ganancias de YouTube el 2021. El vídeo oficial de su reciente éxito “Mumumumuch” ha sido el más visto de la girlband del último año, con más de 6 millones de reproducciones.

5. BamBam

El idol tailandés percibió una ganancia de 1.5 millones de dólares en su nueva cuenta en YouTube en el 2021. Tras su salida de JYP Entertainment, BamBam se unió a Abyss Entertainment y debutó como solista con el lanzamiento de su mini álbum Ribbon, cuyo vídeo oficial supera las 62 millones de reproducciones.

4. SEVENTEEN

Los idols K-pop SEVENTEEN generaron 1.7 millones de dólares gracias a su cuenta de YouTube oficial en el 2021. El vídeo del episodio 44 del programa Going SEVENTEEN acumuló más de 6 millones de reproducciones en su canal.

3. NCT Dream

La subunidad de NCT NCT Dream sumó una ganancia de 1.9 millones de dólares en YouTube durante el 2021. En el canal oficial de NCT, destaca el cover de Renjun y Xiao Jun de la canción “Unbreakable love” de Eric Chou, el cual posee más de 8 millones de reproducciones.

2. BLACKPINK

Uno de los grupos femeninos más famosos del K-pop es BLACKPINK. Las artistas de YG Entertainment obtuvieron una ganancia de 11.6 millones de dólares por su canal oficial de YouTube en el 2021. El vídeo exclusivo de la presentación de “Money”, canción que forma parte del debut de Lisa como solista, acumula más de 337 millones de reproducciones desde su lanzamiento.

1. BTS