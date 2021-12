Tráiler de The silent sea: Gong Yoo y Bae Doo Na arriesgan la vida en una misión lunar

Tras el éxito de Squid Game, My Name y Hellbound, Netflix ya calienta el ambiente para el estreno de The silent sea. Este K-drama de ciencia ficción está ambientado en el espacio exterior, para ser precisos, en nuestro satélite, la Luna. Es también el tan esperado regreso de Gong Yoo (el actor que robó corazones en Goblin) a la pantalla chica.

El tráiler oficial se publicó el 9 de diciembre y revela con más detalle la historia de Mar de la tranquilidad, nombre con el que se ubica la serie en Netflix Latinoamérica.

Gong Yoo y Bae Doo Na lideran elenco de Mar de la tranquilidad. Foto: Netflix

Tráiler de The silent sea

La escasez de agua azota al planeta y los recursos para la supervivencia se agotan en la Tierra. Este es el escenario que introduce a uno de los personajes principales: la astrobióloga Song Ji Ah (Bae Doo Na).

La doctora es requerida para cumplir una misión en la Estación Balhae en la Luna. El objetivo es tomar unas muestras importantes y regresar inmediatamente.

El capitán que comandará la nave es Han Yoon Jae (Gong Yoo), quien busca proteger la seguridad de su equipo cuando las cosas se pongan extrañas.

Lo que parece una misión sencilla se convierte en una aterradora experiencia cuando encuentran cuerpos inertes de la tripulación en la estación. Su radar detecta una señal de vida aunque ellos creían estar solos en la locación. ¿Qué secretos oculta el famoso Mar de la tranquilidad?

¿Cuándo se estrena The silent sea?

El drama coreano The silent sea se estrenará el 24 de diciembre en Netflix Latinoamérica y demás territorios.