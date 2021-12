BTS en Twitter: ¿cuáles fueron los tweets más populares de Bangtan en el 2021?

Los integrantes de BTS son conocidos como los ‘Reyes del K-pop’ y esto no solo se limita al ámbito musical. Con el lanzamiento de nuevas canciones y el regreso a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles, los idols de Corea del Sur Taehyung, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope, Suga y Namjoon se adueñaron de las redes sociales y actualmente figuran como parte de los tweets más populares del 2021 en la red social Twitter.

BTS en Twitter 2021

El 9 de diciembre, Twitter publicó dos listas oficiales con el hashtag #OnlyOnTwitter (”Solo en Twitter” traducido al español) sobre los tweets con más likes y los tweets con más retweets del 2021. La cuenta oficial de BTS en Twitter, la cual tiene más de 42 millones de seguidores, figuró en ambas categorías, por lo que se convirtió en el único grupo K-pop en aparecer en la lista de popularidad de la red social.

BTS se encuentra en Twitter como @bts_twt y cuenta con más de 42 millones de seguidores. Foto: captura/Twitter

En la lista de tweets con más likes del 2021, una publicación de una selfie de Jungkook en la cuenta oficial de BTS en Twitter alcanzó la posición número 2. Fue superado solamente por el saludo de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

Mientras que en la lista de los tweets con más retweets del 2021, la encabeza la publicación de BTS sobre #StopAsianHate, el movimiento en contra del racismo asiático. Los idols surcoreanos recibieron casi un millón de retweets al dar a conocer su posición sobre la violencia antiasiática.

Además, ARMY celebró que BTS apareciera en las posiciones 3 y 5 debido al desempeño de Bangtan en las listas Billboard y su presentación en los Grammys. #BTS también fue el hashtag más popular del 2021, según Twitter.

BTS en Instagram 2021

El septeto de Corea del Sur BTS también celebró su ingreso a Instagram a través de cuentas personales de cada uno de los integrantes. Actualmente, Taehyung es el más seguido de Bangtan y cuenta con más de 24 millones de seguidores.