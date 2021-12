NCT: ¿por qué cancelaron el k-drama con Jaehyun y Lee Hyun Wook?

Malas noticias para los fans de Jaehyun. La producción del drama coreano que iba a contar con el miembro de NCT como actor protagonista fue cancelado, según confirmó Kakao Entertainment el 9 de diciembre. La serie era una adaptación de la película Bungee jumping of their own del 2001 y había creado expectativa por la dinámica romántica entre dos personajes principales masculinos.

En el film original se narra la historia de Seo In Woo, un profesor de preparatoria que está en proceso de superar la muerte de su novia Im Tae Hee. De repente, conoce a uno de sus estudiantes Im Hyun Bin, que actúa igual que su fallecida pareja.

La serie coreana había comenzado su preproducción meses atrás y anunciado a su cast principal en noviembre. Jaehyun iba a interpretar a Hyun Bin y Lee Hyun Wook (villano en el k-drama Mine) sería In Woo. Su estreno se proyectaba para la segunda mitad del 2022.

Lee Hyun Wook y Jaehyun de NCT. Foto: Hankyung vía Naver

¿Qué pasó con el K-drama de Jaehyun?

De acuerdo a lo informado por los productores, un desacuerdo con el guionista original es la razón de la drástica decisión sobre el remake de Bungee jumping on their own.

En declaraciones a la prensa coreana, Kakao refirió que “en el proceso de preparación para la filmación, la guionista del largometraje original expresó su preocupación”.

Kakao señala que aunque “todos los derechos para trabajos derivados del original (incluyendo remakes) pertenecen a la compañía Choice Cut y no habría problemas para filmar”, han decidido dar marcha atrás.

“Después de una conversación extensa, la decisión final fue de suspender la producción por respeto a las opiniones de la guionista”, concluyó la empresa.

Bungee Jumping of Their Own (2001) fue protagonizada por Lee Byung Hun y Yeo Hyun Soo. Foto: vía Naver

La noticia afecta especialmente a los seguidores del idol K-pop, que llevan esperando su debut en la pantalla chica desde hace más de un año.

Jaehyun también filmó la serie Dear M, que iba a estrenarse en febrero del 2021; sin embargo, este proyecto hasta ahora no se emite por la controversia de bullying que involucró a la estrella femenina Park Hye Soo.