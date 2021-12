MONSTA X, the dreaming: sigue en vivo el estreno de la película en cines de Perú

El estreno de MONSTA X: the dreaming en Perú será una realidad pronto y lo fans ultiman detalles para recibir a lo grande la llegada de la película a salas de cine locales. Proyectos para la premiere y dance covers acompañarán a Monbebe en este anticipado evento previo al lanzamiento del álbum en inglés homónimo de la boyband estrella del K-pop.

Si eres fan del sexteto integrado por Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon y Changkyun resolvemos aquí algunas preguntas sobre la proyección y te contamos lo que alista el fandom para la ocasión.

Fechas para ver MONSTA X: the dreaming en Cinemark

Una de las cadenas que se encargará de traer The dreaming a Perú es Cinemark. Al igual que en otras salas de cine en más de 70 países en todo el mundo, la película documental de MONSTA X será proyectada por esta empresa los días 9 y 11 de diciembre, en Arequipa, Cajamarca, Huancayo, Lima, Piura y Trujillo.

MONSTA X: The dreaming disponible en Cinemark. Foto: captura Cinemark

Fechas para ver MONSTA X: the dreaming en Cinépolis

De igual manera, Cinépolis en Lima, Arequipa y Pucallpa tienen en su programación de los días 9 y 11 de diciembre a MONSTA X: The dreaming, largometraje de 90 minutos dirigido por Oh Yoon Dong y Sung Sin Hyo.

MONSTA X: The dreaming disponible en Cinépolis. Foto: captura Cinépolis

¿Quedan entradas para MONSTA X: The dreaming?

Si todavía no compraste tu entrada para ver The dreaming en Perú, no te preocupes, pues aún quedan boletos disponibles. Para poder saber en qué salas quedan asientos, puedes revisar las páginas web de Cinemark y Cinépolis.

Un dato si deseas saber cómo le va a la película en Corea del Sur: el filme agotó todos los asientos para el evento de proyección especial . En particular, logró ‘sold out’ en cinco minutos para la transmisión especial número 38, con una capacidad de 5.000 asientos aproximadamente, conforme detalla Osen.

¿Está permitido el lighstick?

Llevar lighstick no está prohibido por los cines; sin embargo, fans recomiendan que estos son sean encendidos durante la proyección de MONSTA X: the dreaming para no incomodar a otros espectadores. La misma situación se vivió durante la etapa de transmisión del SUPER SHOW 8 en Perú.

Proyecto de Monbebe Perú para MONSTA X: the dreaming

El entusiasmo de Monbebe local por el estreno se materializa en las redes sociales y a través de proyectos especialmente preparados por y para fans. Uno de estos es la gran premier de The dreaming.

Autorizada por Cinemark e impulsada por @MonbebePeru, este evento se realizará durante dos horas antes de la primera función en San Miguel. Cualquier fan de MONSTA X, así como el público en general, puede sumarse a esta antesala que promete gratos momentos, regalos y dance cover a cargo del grupo No Mercy.

Link: https://twitter.com/MonbebePeru/status/1467565753213890566 [copiar y pegar].

Gran premier de MONSTA X The dreaming: un evento de fans para fans. Foto: captura Facebook