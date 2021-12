El juego del calamar en The late show: Lee Jung Jae juega a dalgona con Stephen Colbert

El juego del calamar ganó popularidad internacional desde su estreno el 17 de septiembre en Netflix. La serie coreana también ha ganado premios en los Gotham Awards, los People’s Choice Awards y ahora se encuentra en la carrera por sumar más galardones en los Critics Choice Awards. Lee Jung Jae, protagonista de Squid game, se presentó en The late show with Stephen Colbert y compartió con el presentador estadounidense sobre su experiencia con la serie y le enseñó a jugar dalgona.

El juego del calamar en The late show

En una reciente entrevista, Lee Jung Jae de El juego del calamar asistió a The late show with Stephen Colbert, donde el presentador le preguntó al actor surcoreano si le podría enseñar el juego de dalgona que aparece en la serie de Netflix. Entre risas, Lee Jung Jae aceptó.

Lee Jung Jae hace el juego dalgona de El juego del calamar en The late show with Stephen Colbert. Foto: captura/YouTube

El intérprete de Gi Hun en Squid game mostró la galleta que le tocó en forma de triángulo. “Esta es muy fácil”, comentó Lee Jung Jae, pues en la serie de Netflix aquellos que recibieron la galleta con forma de triángulo consiguieron sobrevivir al reto.

Lee Jung Jae hace el juego dalgona de El juego del calamar en The late show with Stephen Colbert. Foto: captura/YouTube

Por su parte, Stephen Colbert recibió la galleta más difícil, según los seguidores de la serie: la galleta con forma de paraguas. “De acuerdo, escogí la galleta equivocada”, agregó el presentador, ya que en el K-drama titulado también como Squid game, los personajes que obtuvieron la galleta con dicha forma tuvieron un momento difícil para superar el reto, incluyendo al mismo Gi Hun.

Presentador hace el juego dalgona de El juego del calamar en The late show with Stephen Colbert. Foto: captura/YouTube

Como era de esperarse, Lee Jung Jae superó el reto de las galletas dalgona de El juego del calamar, mientras que el presentador Stephen Colbert perdió en el intento.

Lee Jung Jae sobre la popularidad de El juego del calamar

El actor de Gi Hun en El juego del calamar, Lee Jung Jae, le explicó a Stephen Colbert en The late show que no esperó que la serie coreana de Netflix fuese tan popular. “La primera vez que leí el guion no pensé que iba a suceder algo así de grande, pero en mi primer día de grabación sentí que algo bueno podía pasar. Sin embargo, definitivamente, no esperé que la serie llegara a ser así de exitosa y tampoco esperé estar sentado hoy frente a ti”, expresó el actor de Squid game.

Gi Hun y Sang Woo en El juego del calamar. Foto: Netflix

