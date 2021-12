F4 Thailand: actores revelan cuánto sabían de Boys over flowers antes de ser parte del remake

Se acerca el estreno de F4 Thailand y GMM entrega al público más contenido del drama. En una reciente actualización, la empresa reveló un video de los protagonistas compartiendo cuánto sabían de Hana yori dango antes de ser parte del anticipado remake tailandés.

Bright, Win, Tu, Dew y Nani también conversaron sobre el reto de caracterizar a sus respectivos personajes en el lakorn. ¿Qué dijeron los actores tailandeses?

Solo Bright vio una versión de Hana yori dango

Hana yori dango es un manga japonés original de Yoko Kamio. Publicado desde 1992 hasta el 2008, ha sido adaptado a anime y numerosas series televisivas, entre estas una taiwanesa, una japonesa, dos chinas y una coreana (Boys over flowers con Lee Min Ho, Kim Hyun Joong y Goo Hye Sun, probablemente la más popular a nivel internacional).

Para sorpresa de los fans de Hana yori dango, de los nuevos F4 solo Bright Vachirawit vio uno de los dramas que nacieron gracias a la ficción de la mangaka Kamio. Esta fue la taiwanesa, según admitió en una entrevista para GMMTV.

Por su parte, Tu Tontawan, estelar femenina, manifestó que conoció la serie de pequeña por os comentarios de amigos mayores a ella que la vieron. Posteriormente, vio el drama (no especificó cuál), pero solo por el protagonista masculino, ya que el género romance escolar no es su predilecto.

Win Metawin y Dew Jirawat coincidieron en que desconocían absolutamente que se trataba de una serie; pensaban, por el nombre F4, que era un cuarteto musical de chicos bastante popular.

Finalmente, Nani Hirunkit aseguró que escuchó sobre la serie desde pequeño por sus padres, pero no había tenido la oportunidad de verla.

Sobre sus personajes

Todo un reto para Bright. Según confesó el anterior estelar de 2gether, al principio le costó entender a Thyme , su nuevo personaje, porque es completamente diferente a quién es él en realidad por su estilo de vida y su forma de pensar. Sin embargo, trabajó duro para entrar en la mente del nuevo líder de los F4 y ser capaz de interpretar el rol.

Dew contó que se enfocó en trabajar principalmente la expresividad y gestualidad del second lead Ren, su papel debut, por la personalidad del personaje, quien se manifiesta a través de los ojos más que con palabras.

Win Metawin tuvo que enfocarse en conocer primero a Kavin, de quien no sabía nada, y después esforzarse en retratar más allá de su lado ‘playboy’. El también excoestelar de Bright en 2gether señaló que este es un desafío distinto a sus anteriores caracterizaciones.

Nani describió a MJ como el F4 que más se preocupa por el grupo. El novel actor destacó la personalidad del rol y se identificó con él en el sentido de protección de su círculo de amigos, pero marcó distancia afirmando que, probablemente, por sí mismo no era tan cool, no tendría la energía y no se vería tan ‘bad boy’ como el chico de la ficción de GMMTV dirigida por Patha Thongpan.

Finalmente, Tu Tontawan destacó a Gorya por su fortaleza, cualidad que será más resaltante en la estelar femenina, a comparación de versiones anteriores, según precisó. La protagonista de F4 Thailand aseguró, además, que el rol le ha ayudado a ganar más confianza para enfrentar las situaciones y le ha permitido mirarse a sí misma con más optimismo.