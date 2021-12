“Butter” de BTS y “The feels” de TWICE en las 50 mejores canciones del 2021 de Rolling Stone

El K-pop se hace presente en el listado de las 50 mejores canciones del 2021 de Rolling Stone de la mano de BTS y TWICE, grupos que lograron destacados lugares con sus respectivos singles en inglés “Butter” y “The feels”. La colaboración K-hip hop “Rosario”, de Epik High con CL y Zico, también logra ubicarse entre lo más destacado del año según los expertos de la revista estadounidense.

“The feels” de TWICE

Lanzada el 1 de octubre como el primer sencillo completamente en inglés de TWICE, “The feels” inicia el listado en la posición 50.

Sobre este tema de la ‘girlband de la nación coreana’, Rolling Stone comenta: “El grupo de nueve chicas se especializa en energía, colores brillantes y coreografías divertidas, incluso para los altos estándares del K-pop. (...) Es una explosión radiante de energía disco, con una línea de bajo magistralmente pulida, un arreglo vocal ingenioso y uno de los coros más efervescentes del año: ‘Boy, I, boy, I, boy, I know, I know you got the feels”, se repetirá en tu cabeza todo el día”.

“Rosario” de Epik High con CL y Zico

“Rosario” fue publicada el 18 de enero como una de las pistas principales del nuevo álbum de estudio de Epik High, Epik High is here.

“Dejé que un trío de veteranos del K-pop muestre hacia dónde se dirige el género. En “Rosario”, una pista del histórico décimo álbum de estudio de Epik High, el grupo de hip-hop se une a la cantante CL y al rapero Zico y evita la producción torpe y los estridentes estribillos de la mayoría de las canciones de K-pop en favor de algo con un poco más de profundidad musical.

Sobre un ligero ritmo de trap y una guitarra de estilo flamenco, los tres artistas intercambian versos sobre establecer el estándar para los actos de K-pop a seguir. CL se lo lleva a casa con el coro desafiante: ‘Fuera de mi camino, soy una leyenda y estoy aquí para quedarme’. Nuevos artistas, tomen nota”, describe sobre el tema Rolling Stone.

“Butter” de BTS

BTS hace su lugar en las 50 mejores canciones del 2021 de Rolling Stone con “Butter”, su segundo sencillo completamente en inglés. El año pasado ingresaron al ranking con “Dynamite”, el primer single que cantaron en el citado idioma.

Las superestrellas del K-pop, quienes acaban de tomarse unas merecidas vacaciones tras concretar con éxito la serie de conciertos presenciales Permission to dance on stage y su participación en Jingle Ball 2021, ocupan el puesto 16 con esta canción que ha significado nuevos hitos desde su publicación en mayo, entre los que figuran 10 #1 no consecutivos en Billboard Hot 100.

Sobre el tema del septeto nominado a los Grammys 2022, RS comentó: “BTS celebra el poder de los ritmos sedosos, las armonías de rayos de sol, los raps de fiesta y los coros de salto con una alegría tan descuidada que hace que todos los demás en las listas de éxitos parezcan monótonos en comparación. ‘Butter’ tiene un ritmo disco amante de la elegancia similar a su mega éxito ‘Dynamite’, pero donde esa canción trataba sobre su triunfo como grupo, esta les da a todos la oportunidad de brillar, y la adición de un remix de Megan Thee Stallion añadido al buen rato”.

PUEDES VER Jimin hace historia en SoundCloud con “Promise”: canción sobrepasa 300 millones de streams

Top 50 mejores canciones del 2021

El listado es completado por temas como “Thot shit” de Megan Thee Stallion, rapera estadounidense que colaboró con Bangtan en el remix de “Butter” y posteriormente acompañó a los idols K-pop en el concierto PTD.

Taylor Swift toma destacado lugar de la cima con “All to well” y la única cuota de la música en español la pone Rauw Alejandro con “Todo de ti”. Para ver los resultados completos, puedes dirigirte a la playlist que Rolling Stone creó en Spotify .