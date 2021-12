BTS en los PCA’s 2021 Live stream: horarios por países y cómo ver a Bangtan

BTS fue nominado por cuarta vez consecutiva para los People’s Choice Awards. Luego de culminar sus conciertos presenciales Permission to dance on stage en Los Ángeles y su participación en Jingle Ball Tour 2021, los idols de Corea del Sur disputan tres categorías importantes en la premiación que tiene como jurado al público en general. Si eres ARMY, descubre aquí toda la información detallada sobre Bangtan en los PCA’s 2021.

¿Cuándo son los PCA’s 2021?

Los People’s Choice Awards 2021 se llevarán a cabo el martes 7 de diciembre . Esta premiación se caracteriza por reconocer a los artistas favoritos del público en las industrias de la música, cine y televisión, a través de votaciones. ARMY de todo el mundo se organizó para votar por BTS en las tres categorías en las que se encuentra nominado el grupo K-pop.

BTS consiguió su cuarta nominación consecutiva en los PCA's. Foto: Variety

¿Dónde son los PCA’s 2021?

La ceremonia de los People’s Choice Awards 2021 se llevará a cabo en Santa Mónica, Los Ángeles . Los PCA’s cuentan con más de 40 categorías y los ganadores a nivel global serán definidos por la elección favorita del público.

Imagen promocional de los People's Choice Awards 2021. Foto: PCA's

¿A qué hora son los premios de BTS en los PCA’s 2021?

La alfombra roja de los People’s Choice Awards se dará inicio a las 7.00 p. m. (horario en Perú), mientras que la gala central de los PCA’s comenzará a las 9.00 p. m.

BTS en los PCA’s 2021 en México, Costa Rica y Guatemala: 8.00 p. m. (7 de diciembre)

BTS en los PCA’s 2021 en Perú, Ecuador y Colombia : 9.00 p. m. (7 de diciembre)

BTS en los PCA’s 2021 en Bolivia y Venezuela : 10.00 p. m. (7 de diciembre)

BTS en los PCA’s 2021 en Chile, Argentina y Brasil : 11.00 p. m. (7 de diciembre)

BTS en los PCA’s 2021 en España: 3.00 a. m. (8 de diciembre)

BTS en los PCA’s 2021 en Corea del Sur: 11.00 a. m. (8 de diciembre).

¿Dónde de ver los premios de BTS en los PCA’s 2021?

El canal exclusivo de la transmisión de los People’s Choice Awards 2021 es E! Entertainment . El canal estadounidense organiza y emite los PCA’s desde el 2018, luego de tomar la posta de CBS, canal televisivo que tuvo los derechos de la gala desde la primera entrega en 1970.

Canales para ver los PCA’s

E! Entertainment en Movistar (Perú)

Canal: 302

E! Entertainment en Claro (Perú)

Canal: 26 (satelital)

Canal: 103

E! Entertainment en DirecTV (Perú)

Canal : 222

Canal HD: 1222

E! Entertainment en México

Dish: 248 (SD) y 748 (HD)

Sky: 206 (SD) y 1206 (HD)

E! Entertainment en Argentina

DirecTV : 222/1222 HD (Satelital)

Sky: 206

InTV: 402

¿BTS se presentará en los PCA’s 2021?

El grupo K-pop BTS culminó satisfactoriamente su regreso a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles y su aparición en Jingle Ball Tour 2021, por lo que Jin, Jimin y Jungkook volvieron a Corea del Sur. Aunque no existe una lista oficial de invitados para los PCA’s 2021, ARMY cree que es poco probable que los idols puedan presentarse en la gala central .

Sin embargo, no se descarta que BTS se haga presente en los PCA’s 2021 mediante un video para todos sus seguidores.

Mira aquí el saludo de BTS en los PCA’s 2021.

Lista de nominados de los PCA’s

Nominados para grupo del año en los PCA’s 2021

BTS

Coldplay

Jonas Brothers

Twenty One Pilots

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

Nominados para canción del año en los PCA’s 2021

“Butter” de BTS

“Easy on me” de Adele

“good 4 u” de Olivia Rodrigo

“Bad habits” de Ed Sheeran

“Montero (Call me by your name)” de Lil Nas X

“Up” de Cardi B

“Peaches” de Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon

“Stay” de The Kid LAROI y Justin Bieber.

Nominados para video musical del año en los PCA’s 2021