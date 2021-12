BTS en los People Choice Awards: ¿cuántos premios ha ganado Bangtan en los PCAs?

Los ‘Reyes del K-pop’ BTS están nominados a los E! People Choice Awards 2021. La boyband surcoreana se encuentra nominada en tres categorías, estas son: Canción del año (Butter), grupo del año y video musical del año (Butter y My Universe con Coldplay). La ceremonia de premiación es este 7 de diciembre.

Como este no es el primer año en el que Bangtan es nominado a los PCAs, hoy te presentamos una recopilación completa de BTS y su paso por estos premios.

BTS en los PCAs 2018

La primera vez que el septeto de Corea del Sur fue nominado a los E! People Choice Awards fue en el 2018. Ese año logró alzarse con los premios de las categorías de mejor grupo, mejor canción con “Idol”, mejor vídeo musical con “Idol” y celebrity social.

Aunque no realizó un performance y no estuvo presente, BTS agradeció por los galardones a través de un video.

PCAs 2019 y denuncia de ARMY

A pesar que Bangtan fue nominado para mejor agrupación, mejor video musical y mejor gira de conciertos, no se llevó ningún premio. Fue BLACKPINK el grupo K-pop que ocupó el primer lugar en todas las mencionadas categorías.

Sin embargo, ARMY denunció a través de redes sociales presuntas irregularidades en las votaciones, ya que el septeto lideraba, por un amplio margen, el sistema de votaciones.

ARMY señala que hubo fraude en People's Choice Awards 2019.

Asimismo, los fanáticos recordaron que, en el 2019, Map of the Soul: Persona alcanzó el primer puesto en el Billboard Chart 200, hazaña lograda antes sólo por The Beatles. Además, el tour de BTS Love Yourself, Speak Youself, fue una de las giras mundiales más taquilleras de ese año.

BTS se consagra grupo del año en los PCAs 2020

La sensación de Corea del Sur triunfó en los People Choice Awards 2020 tras ganar en las cuatro categorías en las que fue nominado. Estas fueron: mejor grupo del año, mejor video del año (“Dynamite”) y mejor canción del año (“Dynamite”) y mejor álbum del año (Map of the soul:7)

BTS no se presentó en el evento, ya que este se realizó sin público debido a la pandemia. Tampoco realizaron un performance, pero si agradecieron por los galardones a través de un video.

¿BTS se presentará en los PCAs 2021?

A solo unos días de la ceremonia de los People Choice Awards 2021, aún no existe una lista oficial de los invitados.

Actualmente, BTS se encuentra en Los Ángeles por lo que su asistencia a la premiación podría ser una posibilidad. Sin embargo, el grupo acaba de terminar su serie de conciertos presenciales Permission to dance on stage y su última aparición en público fue en Jingle Ball de 2021.

El calendario de actividades de Bangtan en Estados Unidos ya fue terminado, pero los artistas aún no han anunciado cuándo regresan a Corea del Sur.