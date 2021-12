Jin de BTS y “Super tuna”: ¿En cuál playa se grabó el video performance?

ARMY está más que feliz con el lanzamiento de “Super Tuna” de Jin de BTS. El video performance de esta canción fue estrenado el 4 de diciembre en BANGTANTV, precisamente en el cumpleaños de Kim Seokjin. Actualmente, cuenta con más de 11 millones de reproducciones y se suma a la lista de éxitos del septeto de Corea del Sur.

El ritmo alegre y contagioso de “Super tuna” es uno de los aspectos más comentados por los fanáticos en redes sociales. Del mismo modo, la coreografía de la canción de Jin se ha convertido en tendencia, incluso ARMY ya habla de un challenge.

Durante un VLive por su cumpleaños, el integrante de Bangtan reveló que el video de su canción fue grabado mientras se encontraban en Los Ángeles, durante la semana de conciertos presenciales Permission to dance on stage.

“No tuve mucho tiempo. Pero después de las dos primeras noches de conciertos, pude ir al parque de diversiones. Ese día, de hecho, me levanté temprano en la mañana, alrededor de las 8.00 a. m. Me maquillé y me dirigí a la playa. Y en la playa, frente al agua, filmé el video”, dijo el idol.

ARMY se pregunta dónde se grabó “Super Tuna”

Si bien el mismo Jin no brindó el nombre específico de la playa donde se grabó “Super tuna”, el videoclip deja ver algunos detalles interesantes. Al final de la canción se puede lograr ver el número 5 en la torre salvavidas que aparece atrás del artista.

"Super tuna": El número 5 aparece en la torre salvavidas del video. Foto: composición LR / Imagen: captura YT

En Los Ángeles, según el Departamento de Bomberos, existen 184 torres salvavidas, repartidas a lo largo de las playas, de las cuales, 61 están numeradas y alineadas, desde Santa Mónica hasta Dockweiler.

Si se tiene en cuenta el número 5 que aparece en el video, podrían ser las torres 50 -59, estas precisamente se encuentran en las costas de Dockweiler Beach, en playa del Rey, ubicada debajo de la ruta de despegue del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Torre salvavidas número 58 de Dockweiler Beach. Foto: californiabeaches.com