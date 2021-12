Lee Jung Jae y Leonardo DiCaprio: actor de Squid game reveló qué pasó en 2021 Art+Film Gala

Tras semanas de incertidumbre, fans finalmente conocen qué pasó entre Lee Jung Jae y Leonardo DiCaprio en el 2021 LACMA Art+Film Gala 2021, prestigioso evento presidido por la estrella de Hollywood en Los Ángeles al que el actor coreano llegó como invitado junto al equipo de Netflix Squid game y otros destacados intérpretes de su país, como Lee Min Ho.

El intérprete de Gi Hun, personaje principal en el hit El juego del calamar, se encargó de revelar la incógnita durante la entrevista que brindó en la edición del 2 de diciembre en el programa estadounidense The Late Show con Stephen Colbert.

Lee Jung Jae en TLS with Stephen Colbert. CBS

Lee Jung Jae sobre el éxito de Squid game

Después de su estreno a mediados de septiembre del 2021, Squid game cosechó éxito sin par. Uno de los tantos logros de este K-drama de thriller fue convertirse en la serie con el debut más grande en toda la historia de Netflix y ser el primer drama coreano en ganar premio de los Gotham Awards.

En la entrevista, Stephen Colbert preguntó a Lee Jung Jae si antes de la filmación había presentido lo grande que sería la producción. Al respecto, el actor respondió en su idioma natal, apoyado por una traductora: “Cuando leí el guion por primera vez, no fue hasta ese punto. Pero en realidad, en mi primer día de rodaje, sentí que podría suceder algo bueno. Pero, definitivamente, no esperaba que fuera a apostar su gran éxito y ciertamente no esperaba estar aquí hoy con ustedes”.

Elenco de Squid Game y su director en evento de Netflix. Foto: AFP

Sobre su encuentro con Leonardo DiCaprio

En un momento de la entrevista Colbert habló sobre la popularidad de Lee Jung Jae y cómo esta, ya sólida en su país natal desde hace décadas, estalló a nivel mundial con El juego del calamar. También aprovechó para mencionar su encuentro con estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio.

Fue ahí cuando el experimentado actor reveló la historia detrás del selfie que se tomó junto a la estrella estadounidense de 47 años en el 2021 LACMA y que causó revuelo en las redes sociales.

“Realmente no lo podía creer. Y me dijo que en realidad vio Squid game. Lo disfrutó mucho y me dijo ‘tienes mucha suerte de estar e hiciste un trabajo increíble’. Fue increíble”, señaló.

Leonardo DiCaprio y Lee Jung Jae en LACMA Art+Film 2021. Foto: Instagram: @from_jjlee

¿En qué juego es mejor Lee Jung Jae?

Otra pregunta formulada en TLS de suma importancia para los seguidores de El juego del calamar: ¿Lee Jung Jae era bueno en los juegos para niños que en la serie de Netflix aparecen adaptados a versiones mortales?

“¡Sí, por supuesto! Especialmente en el juego de canicas”, replicó el intérprete de Gi Hun, protagonista y ganador del reto de supervivencia en la ficción coreana.