¿BTS World Tour 2022?: Bangtan da pistas sobre una nueva gira mundial en entrevista

BTS cerró su serie de conciertos presenciales Permission to dance on stage en Los Ángeles y participó en Jingle Ball Tour 2021 para deleite de sus seguidores. Con presentaciones de “Dynamite” y “Butter” en su versión navideña, el grupo de Corea del Sur brindó una entrevista en el backstage del evento y sorprendió a ARMY con pistas sobre un nuevo álbum y una gira mundial para el 2022.

Pistas sobre un nuevo álbum de BTS

El 3 de diciembre, BTS inauguró el Jingle Ball Tour 2021 organizado por iHeartRadio en Los Ángeles y en una entrevista para Mercedes-Benz Interview Lounge, los presentadores realizaron una dinámica para Bangtan. “Si ahora mismo están trabajando en un nuevo álbum, miren a la cámara y pestañeen dos veces”. Namjoon, J-Hope, Jin, Jungkook, Suga, Jimin y Taehyung parpadearon inmediatamente.

BTS en entrevista para Jingle Ball de iHeartRadio. Foto: captura/YouTube

ARMY no tardó en vincular esta divertida pista con uno de los episodios de BTS In the SOOP 2, en donde Jungkook enseñó a Suga una nueva canción que estaba componiendo para un próximo álbum de Bangtan.

Jungkook de BTS, In the soop.

¿Nueva gira mundial de BTS?

En la entrevista para Mercedes-Benz Interview Lounge, luego de su presentación en Jingle Ball Tour 2021, BTS participó de una dinámica cuando se les preguntó lo siguiente: “Si tienen planeada una gira mundial para el 2022, pestañeen tres veces a la cámara”. Los siete integrantes del grupo coreano pestañearon y emocionaron a los presentadores.

BTS en entrevista para Jingle Ball de iHeartRadio. Foto: captura/YouTube

Los ‘Reyes del K-pop’ recientemente confirmaron que llevarán a cabo Permission to dance on stage en Seúl para el 2022, por lo que ARMY espera que ese sea el inicio de una gira mundial de lo visto en la serie de conciertos presenciales en Los Ángeles.

BTS en la segunda fecha de PTD en Los Ángeles. Foto: Variety

Mira aquí la dinámica de BTS sobre nuevas actividades para el 2022.