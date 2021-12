Cumpleaños de actores coreanos en diciembre: Lee Jung Jae, Jin, Park Seo Joon y más

Fans de K-dramas despiden 2021 celebrando los cumpleaños de sus actores coreanos favoritos en diciembre. Lee Jung Jae, ícono de Corea del Sur en los ojos del mundo por su trabajo en Squid game de Netflix, es uno de los homenajeados.

Park Seo Joon, a quien veremos próximamente unirse a Marvel, también recibe un año más de vida este mes.

Aunque no ha trabajado en K-dramas, sino únicamente en películas, no puede faltar en este listado el coreano-estadounidense Steven Yeun, quien fue nominado a los Oscar por Minari.

De igual manera, es imposible no mencionar a Jin de BTS, actor que, si bien aún no realiza su debut en series o películas, ha demostrado sus habilidades en los videos musicales de su grupo, sesiones fotográficas, comerciales, etc.

Im Si Wan

Cumpleaños de Im Si Wan : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Año de nacimiento de Im Si Wan : 1988

: 1988 K-dramas más populares de Im Si Wan: Run on

Jin de BTS

Cumpleaños de Jin : 4 de diciembre

: 4 de diciembre Año de nacimiento de Jin: 1992

Kwon Yu Ri de SNSD

Cumpleaños de Yuri : 5 de diciembre

: 5 de diciembre Año de nacimiento de Yuri : 1989

: 1989 K-dramas más populares de Yuri: Bossam - Stealing fate

Cho Yi Hyun

Cumpleaños de Cho Yi Hyun : 8 de diciembre

: 8 de diciembre Año de nacimiento de Cho Yi Hyun : 1999

: 1999 K-dramas más populares de Cho Yi Hyun: Hospital playlist y School 2021

PUEDES VER F4 Tailandia lanza tráiler 2: curiosidades y similitudes con Boys over flowers

Bae Soo Bin

Cumpleaños de Bae Soo Bin : 9 de diciembre

: 9 de diciembre Año de nacimiento de Bae Soo Bin : 1976

: 1976 K-dramas más populares de Bae Soo Bin: 49 days

Choi Min Ho de SHINee

Cumpleaños de Minho : 9 de diciembre

: 9 de diciembre Año de nacimiento de Minho : 1991

: 1991 K-dramas más populares de Minho: Hwarang y Yumi’s cells

Lee Jung Jae

Cumpleaños de Lee Jung Jae : 15 de diciembre

: 15 de diciembre Año de nacimiento de Lee Jung Jae : 1972

: 1972 K-dramas más populares de Lee Jung Jae: Squid game

PUEDES VER Asia Artist Awards 2021: lista completa de ganadores y lo mejor de los AAA

Lee Jae Yoon

Cumpleaños de Lee Jae Yoon : 15 de diciembre

: 15 de diciembre Año de nacimiento de Lee Jae Yoon : 1984

: 1984 K-dramas más populares de Lee Jae Yoon: Alice

Park Seo Joon

Cumpleaños de Park Seo Joon : 16 de diciembre

: 16 de diciembre Año de nacimiento de Park Seo Joon : 1988

: 1988 K-dramas más populares de Park Seo Joon: Itaewon class y What’s wrong with secretary Kim?

Kim Dae Myung

Cumpleaños de Kim Dae Myung : 16 de diciembre

: 16 de diciembre Año de nacimiento de Kim Dae Myung : 1980

: 1980 K-dramas más populares de Kim Dae Myung: Hospital playlist

Jang Hyuk

Cumpleaños de Jang Hyuk : 20 de diciembre

: 20 de diciembre Año de nacimiento de Jang Hyuk : 1976

: 1976 K-dramas más populares de Jang Hyuk: Iris II y Voice

Yoon Kye Sang

Cumpleaños de Yoon Kye Sang : 20 de diciembre

: 20 de diciembre Año de nacimiento de Yoon Kye Sang : 1978

: 1978 K-dramas más populares de Yoon Kye Sang: Chocolate

Steven Yeun

Cumpleaños de Steven Yeun : 21 de diciembre

: 21 de diciembre Año de nacimiento de Steven Yeun : 1983

: 1983 Películas más populares de Steven Yeun: Minari y Okja

PUEDES VER AAA 2021: Jeon Yeo Been y Han So Hee celebran juntas sus premios por Vincenzo y My name

Yang Se Jong

Cumpleaños de Yang Se Jong : 23 de diciembre

: 23 de diciembre Año de nacimiento de Yang Se Jong : 1992

: 1992 Películas más populares de Yang Se Jong: Still 17

Park Jin Joo

Cumpleaños de Park Jin Joo : 24 de diciembre

: 24 de diciembre Año de nacimiento de Park Jin Joo : 1988

: 1988 Películas más populares de Park Jin Joo: It’s okay to not be okay

Kim Min Gyu

Cumpleaños de Kim Min Gyu : 25 de diciembre

: 25 de diciembre Año de nacimiento de Kim Min Gyu : 1994

: 1994 Películas más populares de Kim Min Gyu: So I married an anti-fan

PUEDES VER Gong Yoo abre cuenta oficial de Instagram y llega al millón de seguidores

Jo Jung Suk

Cumpleaños de Jo Jung Suk : 26 de diciembre

: 26 de diciembre Año de nacimiento de Jo Jung Suk : 1980

: 1980 Películas más populares de Jo Jung Suk: Hospital playlist y Oh my ghost

Ok Taec Yeon