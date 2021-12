BTS: Taehyung le regaló su suéter a un ARMY durante concierto

Los conciertos presenciales de BTS llegaron a su fin. El show denominado Permission to dance dejó momentos memorables para ARMY y para el septeto de Corea del Sur. Precisamente, el último día de PTD en Los Ángeles, Taehyung tuvo un tierno gesto con uno de los fanáticos.

Durante el cierre del concierto, mientras los integrantes de Bangtan se despedían del público, V (nombre artístico de Taehyung) se quitó el hoodie que tenía puesto y se lo entregó a una persona del staff para que pueda darle la prenda a uno de los asistentes.

El momento en el que Taehyung se quita el suéter, que es parte de la mercancía de Permission to dance on stage, fue captado por ARMY. Rápidamente el video se viralizó en redes sociales, donde se destacó la suerte que tuvo el receptor de la casaca del idol.

“¡Quién fue la suertuda a la que Taehyung le regalo su casaca!” “Taehyung le dio su casaca a una ARMY (…) afortunadx quien se lo quedó”, son algunos de los comentarios de Twitter.

Horas después, en algunas páginas de Facebook se difundieron fotografías de la fan que recibió la prenda. La ARMY posó feliz con el hoodie.

ARMY posa con suéter de V. Foto: Facebook / Joseoki Jung

¿Taehyung regaló sus lentes a otra ARMY?

Además de la casaca, el intérprete de “Sweet night” también habría regalado sus lentes a otra ARMY, según se difundió por redes sociales. Cabe señalar que no existe una grabación donde se vea que el idol le dio el artículo, por lo que no se puede verificar si la historia es cierta o no.

Taehyung habría regalado lentes a ARMY. Foto: Twitter / @BTSpavedthewayh

No obstante, lo que sí es cierto es que los integrantes de BTS suelen tener este gesto con los fans que acuden a los conciertos. En BTS World Tour: Love Yourself, Jimin también fue grabado entregado la sudadera que tenía puesta a ARMY.