BTS: Jin recibe saludos de miembros de Bangtan por su cumpleaños

En Corea del Sur ya es 4 de diciembre y es oficialmente el cumpleaños de Jin, integrante de BTS. Aunque la boyband se encuentra en Los Ángeles, donde aún es 3 de diciembre, los miembros de Bangtan ya saludan a su “hyung” a través de Twitter. El idol cumple 29 años (30 en edad coreana) y es el mayor del grupo de K-pop.

El último 2 de diciembre, durante la última fecha de Permission to dance on stage, RM, J-Hope, Suga, Jimin, Taehyung, Jungkook y, por su puesto, ARMY ya le cantaron el tradicional “Happy birthday to you” al integrante mayor de BTS.

No obstante, esto no fue impedimento para que J-Hope y Suga vuelvan a expresar sus saludos a Jin por su onomástico a través de la cuenta de Twitter que manejan los integrantes del septeto surcoreano.

J-Hope comparte fotos exclusivas de Jin

Como es tradición, Hoseok publicó fotografías inéditas del cumpleañero junto a un tierno mensaje. “Un rostro que siempre dará satisfacción WWH (worldwide handsome) nuestro hyung, feliz cumpleaños. Te quiero, hyung. ¡Seamos saludables!”, fue el texto que acompañó las imágenes.

Saludo de J-Hope a Jin. Foto: Captura Twitter

Además, agregó un video donde señaló: “La cámara en sí no es capaz de mostrar lo guapo que es nuestro (Seokjin). Feliz cumpleaños, hyung”.

ARMY agradeció a Hobi por compartir fotos de Kim Seokjin de su galería personal. “J-Hope y su galería nunca decepcionan”, es uno de los mensajes que se puede leer en la red social.

Suga también hizo llegar su saludo a Jin. “¡Feliz cumpleaños, hermano!”, dice la publicación. Esta fue acompañada por varios hashtags, entre los que destacó el siguiente: “Se supone que te deseo un feliz cumpleaños basado en la hora coreana”.

Saludo de Suga a Jin. Foto: Captura Twitter

Jin se emociona por sorpresa de ARMY

Durante el último show de PTD on stage, Jin, integrante de BTS que está de cumpleaños, se mostró muy conmovido por las sorpresas que preparó ARMY, esto debido a que –según él mismo lo dijo- pensó que no habría nada debido a que el concierto estaba terminando.

“Hoy (el 2 de diciembre) estaba realmente sorprendido. Recibí mucho de ustedes, pero recientemente solo preparé eventos para ustedes y no esperaba recibir este regalo de su parte”, dijo el intérprete de “Moon” durante su discurso final.