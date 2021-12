Taehyung de BTS: “Sweet night” se convierte en el OST más escuchado de un idol K-pop

BTS sigue sumando récords en su carrera musical. Los integrantes del grupo K-pop del momento hicieron sold out en las cuatro fechas de concierto de Permission to dance on stage en Los Ángeles y ahora un nuevo logro enorgullece a ARMY. “Sweet night” de Taehyung, canción de la banda sonora del K-drama Itaewon class, se proclamó como el OST más escuchado de un idol K-pop solista masculino en Spotify 2021.

“Sweet night” en Spotify Wrapped 2021

El 1 de diciembre, Spotify publicó su lista de canciones y artistas más escuchados en el año mediante el resumen Spotify Wrapped 2021. A pesar de no haber lanzado una canción solista este año, “Sweet night” de Taehyung de BTS consiguió ser el OST más escuchado de un idol K-pop solista masculino.

Kim Taehyung nació el 30 de diciembre de 1995. Foto: BIGHIT

“Sweet night” se estrenó en el 2020 como parte de la banda sonora del popular K-drama Itaewon class, donde participa Park Seo Joon y Kim Da Mi. Actualmente, también se ha convertido en la canción OST más escuchada por dos años consecutivos.

Imagen promocional de Itaewon class. Foto: JTBC

Taehyung suma nuevo récord

Kim Taehyung o V de BTS fue nombrado como el 8vo solista K-pop masculino más escuchado del 2021 en Spotify, pues gracias a “Sweet night” obtuvo más de 86 millones de reproducciones en la plataforma musical. Además, piezas producidas por el idol de Corea del Sur ingresaron en el top de canciones K-pop del 2021, como es el caso de “Blue & grey”.

Taehyung de BTS suma récord en Spotify. Foto: TheTaePrint

MV de “Sweet night”