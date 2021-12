Squid game y Parasite: Anupam Tripathi se conmueve por mensaje de Park So Dam

Desde el estreno de El juego del calamar, los actores de la serie coreana de Netflix han sumado seguidores alrededor del mundo. Este también es el caso para Anupam Tripathi, un actor nacido en la India y que actualmente reside en Corea del Sur. A pedido del público, el intérprete de Ali apareció como invitado especial del popular programa Radio Star de MBC y el panel de conductores sorprendió al actor con un mensaje de la estrella de Parasite, Park So Dam.

Anupam Tripathi y Park So Dam

El actor de El juego del calamar, Anupam Tripathi, apareció el 1 de diciembre como invitado especial del programa Radio Star de MBC. El intérprete de Ali en la serie más exitosa de Netflix comentó que su familia lo felicitó por su la gran popularidad que ha tenido desde el estreno del K-drama.

Anupam Tripathi en El juego del calamar. Foto: composición La República/Netflix

Los conductores de Radio Star sorprendieron a Anupam Tripathi de El juego del calamar con un vídeo que Park So Dam, reconocida actriz de Parasite, preparó especialmente para él.

“¡Anupam! Aún recuerdo lo nerviosa que estaba la primera vez que fui a Radio Star, así que grabé este mensaje para ti porque quería animarte un poco. Me gustaría felicitarte y decirte que me encuentro muy feliz de que estés recibiendo mucho apoyo y amor. Oppa, mantengámonos saludables tanto en cuerpo y mente. ¡Sigamos trabajando por mucho tiempo mientras nos divertimos juntos! ¡Vamos, Anupam!”

Park So Dam envía un mensaje a Anupam Tripathi en Radio Star. Foto: captura/MBC

El actor de Ali Abdul de El juego del calamar estuvo al borde de las lágrimas por el mensaje de Park So Dam y reveló que ambos estudiaron juntos en la universidad. “En mi primera obra en la universidad, Park So Dam y yo actuamos en Romeo y Julieta. Ella hizo de Julieta y yo de un sirviente y desde allí nos hicimos muy cercanos”.

Anupam Tripathi de Squid game y Park So Dam de Parasite se conocieron en la universidad. Foto: captura/MBC

Más adelante en Radio Star, Anupam Tripathi mencionó cómo conoció a Park So Dam. “Fue durante una orientación y yo no hablaba bien el coreano. Como yo no como carne, ella me trajo un panqueque de cebolleta y me dijo: ‘Oppa, come esto’. No puedo olvidar el sabor de ese panqueque y sigue dentro de mí. Ella es ese tipo de sunbae (superior) que incluso ahora me envió un mensaje diciéndome: ‘¡Buena suerte en Radio Star, oppa!’”

Anupam Tripathi de Squid game agradece mensaje de Park So Dam de Parasite en Radio Star. Foto: captura/MBC

Anupam Tripathi decidió devolver el mensaje a la actriz y dijo frente a las cámaras del programa: “¡Fuerza, Park So Dam!”.

Tráiler de El juego del calamar