BTS no va a los MAMA 2021: ¿qué pasó con el grupo más esperado de Mnet Asian Music Awards?

Los reyes del show no asistirán. Fans no verán a BTS en MAMA 2021, pese a que el grupo era el acto más esperado del lineup y tienta la mayor cantidad de nominaciones de los Mnet Asian Music Awards, al igual que en los últimos años. El 2 de diciembre (KST), en medio de la serie de concierto PTD en Los Ángeles, CJ ENM confirmó a Sports Donga la ausencia de Bangtan en el evento.

BTS es el grupo K-pop con más triunfos en la historia de la premiación MAMA de Mnet. Foto: composición La República/Mnet

¿Por qué BTS no asistirá a MAMA 2021?

La empresa coreana precisó que estaban negociando la asistencia de las superestrellas K-pop a los Mnet Asian Music Awards 2021, pero las conversaciones no prosperaron. No dieron mayor detalle sobre las razones.

También se descartó performance online de Bangtan, grupo al que los premios de la Mnet homenajearon hace poco por ser leyenda. Sin embargo, ARMY puede esperar un video de agradecimiento.

“BTS estaba en conversaciones para aparecer, pero se decidió que no lo harán. Será difícil grabar un vídeo de actuación debido a su agenda, pero estamos preparando un vídeo corto para sus fanáticos”, manifestó CJ ENM.

BTS y la COVID-19

Por otro lado, medios profundizan en que era imposible la participación de los intérpretes de “Butter” en MAMA 2021 debido a las nuevas medidas que el Gobierno coreano está tomando contra la COVID-19 por la nueva variante ómicron : desde el 3 de diciembre cualquier persona que ingrese a Corea del Sur debe estar en cuarentena preventiva durante 10 días, tenga o no la vacuna contra el coronavirus.

BTS actualmente se encuentra en Los Ángeles por los conciertos presenciales Permission to dance on stage, y participará en el iHeartRadio Jingle Ball Tour 2021 el 3 de diciembre, por lo que no alcanzarían a completar la cuarentena a tiempo para asistir a los Premios MAMA, programados para el 11.