BTS, calendario diciembre 2021: lista de actividades y horarios de Bangtan

El calendario de BTS en diciembre del 2021 aguarda numerosas actividades que ningún ARMY se puede perder. Entre los principales eventos de Bangtan programados para el último mes del año figuran el gran cierre del concierto Permission to dance on stage en Los Ángeles, el Jingle Ball, los PCAs 2021 y las infaltables galas coreanas de fin de temporada.

Imposible no mencionar los respectivos cumpleaños de Taehyung y de Jin, quienes serán agasajados por el fandom con numerosos proyectos en todo el mundo.

Si eres fan de las superestrellas K-pop, no te puedes perder su itinerario. Por ello, aquí presentamos una guía detallada con todas las actividades incluidas en el calendario de diciembre 2021 de BTS.

1 de diciembre 2021 | Día 3 de PTD en Los Ángeles

Actividad ya concretada. En la tercera fecha de Permission to dance on stage en el estadio Sofi de Los Ángeles, Taehyung sorprendió al disfrazarse de un soldado de El juego del calamar.

Halsey, cantante y amiga de Bangtan, se hizo presente como asistente y tuvo una aclamada interacción con los idols.

2 de diciembre 2021 | Día 3 (final) de PTD en Los Ángeles

La serie de conciertos presenciales de BTS finaliza con su cuarta fecha. Fans de distintas partes del mundo que se darán cita en este último día ultiman detalles para el inicio del show.

Concierto final de BTS en L.A (México, Costa Rica, Guatemala) : 9.30 p. m.

Concierto final de BTS en L.A (Perú, Ecuador y Colombia) : 10.30 p. m.

Concierto final de BTS en L.A (Bolivia y Venezuela) : 11.30 p. m.

Concierto final de BTS en L.A (Chile, Argentina y Brasil) : 12.30 a. m. (3/12)

Concierto final de BTS en L.A (España) : 4.30 a. m. (3/12)

Concierto final de BTS en L.A Estados Unidos : 7.30 p. m. (Los Ángeles)

Concierto final de BTS en L.A (Corea del Sur): 8.30 a. m. (3/12)

Integrantes de BTS en rueda de prensa de Permission to dance on stage. Foto: BIGHIT MUSIC

2 de diciembre 2021 | Transmisión online de PTD en Los Ángeles

El último día de PDT será transmitido en vivo online por Hybe. Para poder acceder al live streaming oficial, fans deben adquirir su entrada en Weverse Shop.

Concierto de BTS online. Foto: VENEW Live

3 de diciembre 2021 | BTS en iHeartRadio Jingle Ball

Tras PDT, BTS se presentará en el concierto navideño iHeartRadio Jingle Ball, en Los Ángeles. Sus performances confirmadas son “Butter” y “Dynamite”.

BTS en iHeartRadio Jingle Ball (México, Costa Rica, Guatemala) : 8.30 p. m.

BTS en iHeartRadio Jingle Ball (Perú, Ecuador y Colombia) : 9.30 p. m.

BTS en iHeartRadio Jingle Ball (Bolivia y Venezuela) : 10.30 p. m.

BTS en iHeartRadio Jingle Ball (Chile, Argentina y Brasil) : 11.30 p. m.

BTS en iHeartRadio Jingle Ball (España) : 3.30 a. m. (4/12)

BTS en iHeartRadio Jingle Ball Estados Unidos : 6.30 p. m. (Los Ángeles)

BTS en iHeartRadio Jingle Ball (Corea del Sur): 11.30 a. m. (4/12)

Afiche oficial de BTS en Jingle Ball Tour 2021. Foto: iHeartRadio

4 de diciembre 2021 | Cumpleaños de Jin

El cumpleaños de Jin es el 4 de diciembre. Fans celebrarán al idol a lo largo de la fecha, desde que el reloj marque el inicio del día en Corea del Sur. Debido a la diferencia horaria, en países como Perú el comienzo del festejo varía. El fandom también alista una sorpresa para Jin en PTD.

Cumpleaños de Jin en Perú, Colombia y Ecuador : 10.00 a. m. (3 de diciembre)

Cumpleaños de Jin en México, Costa Rica y Guatemala : 9.00 a. m. (3 de diciembre)

Cumpleaños de Jin en Bolivia y Venezuela : 11.00 a. m. (3 de diciembre)

Cumpleaños de Jin en Chile, Argentina y Brasil : 12.00 p. m. (3 de diciembre)

Cumpleaños de Jin en España : 4.00 p. m. (3 de diciembre)

Cumpleaños de Jin en Estados Unidos: 7.00 a. m. (3 de diciembre)

Jin de BTS en Permission to dance on stage, el concierto online. Foto: capturas

4 de diciembre | BTS en Variety’s Hitmakers

Bangtan sumará a su colección de premios el Record of the year de Variety’s Hitmakers 2021. La red carpet del evento iniciará a las 11.30 a. m., según reloj de Los Ángeles. No se ha confirmado la presencia de los idols K-pop.

BTS en Variety's Hitmakers 2019. Foto: Variety

4 de diciembre 2021 | BTS en MelOn Music Awards

La gala central de los MMA 2021 iniciarán a las 6.00 p. m. del 4 de diciembre (KST). Dos horas antes, arrancará la red carpet. Aunque no asistirá por su agenda en Los Ángeles, BTS está nominado en seis categorías.

Gala central de MMA 2021 en Perú, Ecuador y Colombia : 4.00 a. m.

Gala central de MMA 2021 en México, Costa Rica y Guatemala : 3.00 a. m.

Gala central de MMA 2021 en Bolivia y Venezuela : 5.00 a. m.

Gala central de MMA 2021 en Chile, Argentina y Brasil : 6.00 a. m.

Gala central de MMA 2021 en España: 10.00 a. m.

7 de diciembre 2021 | BTS en People’s Choice Awards

El aclamado septeto de Corea del Sur disputa los E! People’s Choice Awards 2021 con cuatro nominaciones. La trasmisión en vivo de la premiación inicia a las 6.00 p. m. en horario de Los Ángeles.

11 de diciembre 2021 | BTS en los MAMA

CJ ENM confirmó que BTS no asistirá a los MAMA 2021. A pesar de ello, ARMY estará pendiente de la gala central de la premiación porque Bangtan disputa nueve categorías. Este evento principal iniciará a las 6.00 p. m. (KST), dos horas después del comienzo de la alfombra roja.

Gala central de MAMA 2021 en Perú, Ecuador y Colombia : 4.00 a. m.

Gala central de MAMA 2021 en México, Costa Rica y Guatemala : 3.00 a. m.

Gala central de MAMA 2021 en Bolivia y Venezuela : 5.00 a. m.

Gala central de MAMA 2021 en Chile, Argentina y Brasil : 6.00 a. m.

Gala central de MAMA 2021 en España: 10.00 a. m.

BTS no irá a los MAMA 2021, pero sí aspira a ganar numerosas nominaciones. Foto: composición Mnet / Hybe

30 de diciembre 2021 | Cumpleaños de Taehyung

El cumpleaños de Taehyung cierra el calendario actualmente confirmado de BTS. Cuando marquen las 12.00 a. m. del 30 de diciembre en Corea del Sur, ARMY dará inicio a las celebraciones por los 26 años de vida (edad internacional) de V.

Cumpleaños de Taehyung en Perú, Colombia y Ecuador : 10.00 a. m. (29 de diciembre)

Cumpleaños de Taehyung en México, Costa Rica y Guatemala : 9.00 a. m. (29 de diciembre)

Cumpleaños de Taehyung en Bolivia y Venezuela : 11.00 a. m. (29 de diciembre)

Cumpleaños de Taehyung en Chile, Argentina y Brasil : 12.00 p. m. (29 de diciembre)

Cumpleaños de Taehyung en España : 4.00 p. m. (29 de diciembre)

Cumpleaños de Taehyung en Estados Unidos: 7.00 a. m. (29 de diciembre)