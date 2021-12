AAA 2021: Jeon Yeo Been y Han So Hee celebran juntas sus premios por Vincenzo y My name

Premios más que merecidos para Jeon Yeo Been y Han So Hee en los AAA 2021. Las bellas y talentosas actrices que ganaron popularidad internacional en el último año fueron premiadas en la gala del 2 de diciembre. Sus reacciones de entusiasmo causaron furor entre los fans de K-dramas, especialmente aquellos que siguieron a estas figuras en las series Vincenzo, Nevertheless o My name.

Mejor artista de los AAA

Ambas estrellas de Netflix fueron llamadas por los MC con el galardón de Best Artist Award en la categoría de actuación. Jeon Yeo Been y Han So Hee juntaron sus palmas y lucieron grandes sonrisas antes de pararse y caminar hacia la plataforma principal.

Una vez frente al público, las actrices recogieron sus trofeos, pero al leer bien se dieron cuenta de que habían cogido los incorrectos. Ambas rieron nerviosamente al intercambiarlos.

Como se recuerda, Jeon Yeo Been interpretó a la abogada Hong Chayoung en la comedia negra Vincenzo, serie reconocida como uno de los mejores productos Hallyu del año. Además, estrenó la película noir Noche en el paraíso, donde su personaje destacó en la crítica.

Por otro lado, aunque el boom de The world of the married impulsó su carrera en el 2020, este año, Han So Hee se lució como una de las actrices más cotizadas. Protagonizó Nevertheless, otro boom de los K-dramas en el público internacional, y luego sacó su lado más rudo en la serie Mi nombre de Netflix.

Jeon Yeo Been y Han So Hee en Instagram

Al terminar la ceremonia, Yeo Been y So Hee coincidieron al compartir el mismo momento de celebración en sus perfiles de Instagram.

La actriz de Vincenzo está en la mencionada red social como @jeon.yeobeen, mientras que la recordada Na Bi de Nevertheless usa @xeesoxee.