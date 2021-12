Goblin cumple 5 años: ¿cómo lucen sus protagonistas en la actualidad?

Goblin cautivó al mundo entero desde su estreno con la conmovedora historia del ser inmortal interpretado por Gong Yoo, quien se encuentra próximo a aparecer en la serie The silent sea de Netflix. Años después, los seguidores recuerdan con nostalgia a los protagonistas de su serie coreana favorita, por lo que a continuación te presentamos cómo lucen en la actualidad y cuáles son sus últimos proyectos.

¿Cuándo se estrenó Goblin?

El K-drama Goblin se estrenó el 2 de diciembre del 2016 (KST) y fue transmitido por el canal televisivo coreano tvN. La serie escaló rápidamente en popularidad debido a la combinación de géneros como el romance y la fantasía, a tal punto que se le considera uno de los mejores doramas de todos los tiempos.

Gong Yoo y Kim Go Eun en Goblin. Foto: tvN

Gong Yoo en Goblin

El actor Gong Yoo interpretó a Kim Shin, un general del antiguo reino Goryeo que fue traicionado por el joven Rey y fue llevado a ser asesinado. Tras morir por su propia espada, se le brindó una segunda oportunidad para vivir, la cual terminó por ser una maldición, ya que se convirtió en un ser inmortal que deberá ver fallecer a todos sus seres amados como castigo por arrebatar vidas en el pasado.

Gong Yoo en Goblin. Foto: tvN

Gong Yoo en 2021

Reconocido internacionalmente, Gong Yoo participará del megaproyecto de Netflix The silent sea, el cual se estrenará el 24 de diciembre del 2021. Además, realizó un cameo en la serie coreana El juego del calamar, la cual se convirtió en la producción más exitosa en la historia de la plataforma streaming.

Gong Yoo se volvió tendencia en las redes sociales tras su cameo en Squid game. Foto: Netflix

Lee Dong Wook en Goblin

Kim Woo Bin, interpretado por Lee Dong Wook, es un ‘Ángel de la Muerte’ que no recuerda nada de su vida pasada, ya que existe la creencia de que cuando un humano comete uno de los pecados más crueles, es condenado a ser uno de estos seres que deberá guiar a las almas de las personas a morir. Junto con Kim Shin terminarán por construir una estrecha amistad.

Lee Dong Wook en su papel del 'Ángel de la Muerte' en Goblin. Foto: tvN

Lee Dong Wook en 2021

El popular actor está por estrenar el K-drama Bad and crazy, en el que también participará Wi Ha Joon de El juego del calamar. Bad and crazy tiene como fecha de estreno el 17 de diciembre del 2021 y será transmitido por tvN. Además, apareció en Tale of the nine taled en el 2020, alcanzando popularidad a nivel global.

Lee Dong Wook y Wi Ha Joon formarán una dupla dinámica en Bad and crazy. Foto: iQIYI

Kim Go Eun en Goblin

Eun Tak, una estudiante interpretada por Kim Go Eun, puede ver fantasmas desde muy pequeña y es conocida como la ‘Novia del Ser Inmortal’ . Al perder a su madre a los nueve años, quedó bajo el cuidado de su tía, quien buscará quedarse con su dinero, por lo que en un intento desesperado de buscar ayuda conoce al ser inmortal Kim Shin.

Goblin, drama protagonizado por Gong Yoo y Kim Go Eun. Foto: tvN

Kim Go Eun en 2021

La recordada protagonista de Goblin, Kim Go Eun, participó del K-drama Yumi’s cells, junto a Ahn Bo Hyuk y Jinyoung de GOT7. La serie se estrenó el 17 de septiembre del 2021 y se transmitió a través de tvN.

Kim Go Eun en Yumi's cells. Foto: tvN

Yoo In Na en Goblin

Yoo In Na es Sunny en Goblin, dueña de un restaurante en donde trabaja Eun Tak a medio tiempo. Como personaje secundario del K-drama, desarrollará una historia peculiar con el ‘Ángel de la Muerte’, interpretado por Lee Dong Wook.

Lee Dong Wook y Yoo In Na en Goblin. Foto: tvN

Yoo In Na en 2021

La actriz Yoo In Na aparecerá en Snowdrop, dorama en el que también participará Jisoo de BLACKPINK y que tiene como fecha de estreno el 18 de diciembre del 2021 por JTBC, además de transmitirse en Disney Plus. En el 2019 y para alegría de todos sus seguidores, protagonizó el K-drama Touch your heart junto a Lee Dong Wook, su compañero de elenco en Goblin.

Yoo In Na protagonizó el drama Touch your heart en el 2019. Foto: tvN

Yook Sung Jae en Goblin

Yoo Duk Hwa (Yook Sung Jae de BTOB) es un joven adinerado y que a la vez es la reencarnación del nieto que servía a Kim Shin, el ser inmortal. Durante casi mil años ha continuado apoyándolo fielmente en todas sus reencarnaciones.

Yook Sung Jae en Goblin. Foto: tvN

Yook Sung Jae en 2021

El actor y también cantante del grupo K-pop BTOB se encuentra actualmente cumpliendo su servicio militar obligatorio. Sin embargo, ya cuenta con proyectos para el 2022, tales como Golden Spoon de la cadena de televisión coreana MBC.

Sungjae, Hyungsik, BTOB, servicio militar

