Suga de BTS: ¿por qué el idol K-pop tiñó su cabello de naranja?

BTS hizo historia el último fin de semana con el regreso a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles. Suga, integrante del grupo surcoreano, transmitió en vivo en VLive luego de culminar la segunda fecha de concierto y reveló a ARMY el motivo real por el que decidió teñir su cabello de naranja.

Suga estrena nuevo color de cabello

Min Yoongi o Suga de BTS llamó la atención del público en la alfombra roja de los American Music Awards 2021 al lucir una cabellera de color naranja. El septeto coreano fue uno de los más esperados de la noche, por lo que desataron gritos de emoción cuando hicieron su aparición en el evento.

BTS en los AMAs 2021. Foto: AMAs

Los ‘Reyes del K-pop’ ganaron en tres categorías de los AMAs 2021 y marcaron un nuevo récord al ser el primer grupo surcoreano en ganar en la categoría de artista del año en la gala.

Suga en VLive

El cantante de la boyband de Corea del Sur deleitó a ARMY con su nuevo look tanto en los AMAs 2021 como en las dos fechas de concierto de Permission to dance on stage en Los Ángeles. A manera de celebración, Suga transmitió en vivo para miles de fans en VLive y explicó por qué decidió cambiar el color de su cabello.

Traducción al español de @vminiecats en Twitter: “¿Por que me teñí el pelo de naranja? Bueno, ya no puedo decolorarme el pelo. He tenido el pelo negro durante un tiempo, ¿verdad? Me dañé demasiado el pelo antes. Realmente no he tenido el pelo negro durante las promociones, solo en ‘Blood, sweat & tears’. Decidí decolorarme porque mi pelo estaba tan dañado, así que me teñí de un color que no requería tanto decoloración”, explicó Suga.

Permission to dance on stage en Los Ángeles

BTS actualmente se encuentra promocionando su retorno a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles. Con dos fechas ya brindadas, el grupo K-pop se presentará el 1 y 2 de diciembre en el Estadio SoFi de California.