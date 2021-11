Snowdrop: pósters de Jisoo y Jung Hae In anticipan un amor peligroso en el drama

Nuevos pósters de Snowdrop muestran las expresiones de angustia y melancolía de Jisoo (miembro de BLACKPINK) y Jung Hae In, actores principales de la serie coreana de Disney Plus. Días antes, los protagonistas habían señalado que “lágrimas y corazones rotos” son pistas que caracterizarán el K-drama.

Snowdrop es un melodrama que relatará el romance de dos universitarios en un contexto social turbulento. Está ambientado en 1987 y todo comienza cuando Suho se refugia herido en una residencia de mujeres y Young Ro lo descubre y cuida.

Ambas imagenes capturan a los actores en primer plano, detrás de vidrios rotos. La leyenda en la imagen del personaje masculino señala “Im Su Ho, el hombre que apunta su destino hacia ella”.

Jung Hae In como Su Ho en Snowdrop. Foto: JTBC

Por otro lado, el retrato de Jisoo señala: “Eun Young Ro, la mujer que le apunta con su amor”.

Jisoo en Snowdrop. Foto: JTBC

Fecha de estreno de Snowdrop

No falta mucho para ver el primer capítulo de Snowdrop. La serie con Jisoo y Jung Hae In se estrena el 18 de diciembre a través de JTBC y en streaming por Disney Plus en territorios selectos.

Personajes de Snowdrop

Jung Hae In es Im Soo Hoo, un estudiante de postgrado en una prestigiosa universidad. Proviene de Alemania y tiene muchos secretos. “Es una figura que se ve envuelta en un remolino de eventos a medida que avanza la historia”, agregó el actor.

Por otro lado, Jisoo es Eun Young Ro, estudiante de primer año de la especialidad de Inglés en la universidad femenina Hosu. “Ella es arrastrada en un incidente con Su Ho. Sigan el drama para descubrir qué pasa”. Como actriz novata, la miembro de BLACKPINK destacó que era su primera lectura de guion, “pero tuve mucha energía porque todos me trataron con amabilidad y me animaron un montón”.

Jisoo y Jung Hae In en lectura de guion de Snowdrop. Foto: JTBC

Elenco de snowdrop

Además de la pareja principal, también se verá a estas estrellas en la serie coreana que despertó polémica varios meses antes de su estreno.