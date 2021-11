Jimin de BTS recibe propuesta de matrimonio de supermodelo de Brasil en concierto

Uno de los momentos icónicos de celebridades en el concierto de BTS en Los Ángeles fue protagonizado por Gizele Oliveira. La supermodelo de Brasil, quien ha brillado en pasarelas como la de Victoria’s Secret, no dudó en gritar su amor por Jimin durante discurso del ídolo en Permission to dance on stage y pedirle que se casara con ella.

Jimin de BTS en la conferencia de prensa de Permission to dance on stage en Los Ángeles. Foto: HYBE

Video del momento exacto fue compartido en TikTok por la misma estrella brasileña de 28 años y ya se vuelve viral entre los ARMY. En este también se aprecia la reacción del icónico ídolo K-pop de 26 (edad internacional).

“Perdí mi voz en el concierto de BTS y esta es la razón”, inicia narrando su clip, el cual muestra nítidamente el rostro de Jimin captado para la pantalla gigante del So-Fi Stadium. Poco después, el sonoro “¡Cásate conmigo, Jimin!” de Oliviera resalta en la grabación.

Gizele Oliveira en el after party del desfile de modas de Victoria's Secret en Shanghái (2017). Foto: Victoria's Secret

Respuesta de Jimin al pedido de Gizele Oliveira

El famoso ‘it boy global’, al parecer, logró escuchar el pedido de Oliveira antes de pronunciar su discurso y simplemente atinó a sonreír.

Por los comentarios en el post de TikTok se aprecia que algunos ARMY también llegaron a ser testigos de la proposición de la top model y celebran con ella la experiencia.

Gizele Oliveira acompañó el mencionado video con otro donde se aprecia cómo se alistó para el concierto Permission to dance on stage en Los Ángeles y para su singular propuesta hacia Jimin, a quien llamó “esposo”.

“Preparándome para conocer a mi esposo Jimin y pedirle que se case conmigo”, describió en su clip. En una publicación previa también compartió algunos de los mejores momentos de PTD.