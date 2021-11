Jared Leto sobre BTS: “Casi hicimos una canción juntos”

Pudo haber una canción de BTS con Jared Leto. En una reciente entrevista promocional de House of Gucci, película que protagoniza con Lady Gaga, Adam Driver y Al Pacino, el actor y vocalista de 30 Seconds to Mars reveló que hubo una conversación sobre una posible colaboración con las estrellas de Corea del Sur y compartió detalles de su encuentro. ¿Qué dijo el famoso que también forma parte del séquito ARMY?

Los siete miembros de BTS en la conferencia de prensa de Permission to dance on stage en Los Ángeles. Foto: HYBE

Jared Leto revela su amor por BTS

Todo buen ARMY sabe que los AMAs 2017 fue el impulso de BTS para comenzar a dominar el mercado global, y que en la ceremonia se dio una emocionante revelación de Jared Leto sobre su admiración hacia Bangtan.

Después de la deslumbrante performance de los idols K-pop al ritmo de “DNA”, el ganador del Oscar subió al escenario como presentador, pero antes de cumplir su rol aprovechó la ocasión para manifestar el impacto que había provocado en él el stage.

“Necesito un momento para recuperarme de esa actuación. Eso fue increíble”, dijo ante las cámaras el recordado intérprete del Joker.

Jared Leto y BTS se conocieron

El cantante de 30 Seconds to Mars posteriormente ratificó en Twitter su amor por BTS y su vena ARMY. Ahora, ha revelado en una entrevista promocional de House of Gucci para la revista W que llegó a concretar un encuentro con los íconos de Corea del Sur en los AMAs.

“Conocí a BTS antes. Si no fuera por la COVID-19 no me hubiera lavado nunca esta mano y tal vez hubiera podido darles un abrazo o dos. Para tu información eso fue en los American Music Awards”, declaró el intérprete, quien luce irreconocible en la nueva película.

Jared Leto en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

¿Qué pasó con la colaboración entre BTS y Jared Leto?

En conversación con W, el cantante estadounidense de 49 años también dio detalles de lo que pudo haber sido una colaboración entre él y los nominados a los Grammys 2022.

“En un momento, creo que casi hicimos una canción juntos. Hubo una charla o algo así, no lo sé”, dijo.

Aunque no dio mayores detalles de lo que estancó el proyecto, ARMY no pierde la esperanza de que algún día pueda concretarse y que ambos muestren lo que pueden lograr haciendo música juntos.