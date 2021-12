BTS: Jin visitó parque de atracciones en Los Ángeles y una ARMY sorprendió al idol K-pop

BTS regresó a los conciertos presenciales con público incluido con Permission to dance on stage en Los Ángeles. Luego de presentar “Butter” por primera vez en vivo junto a Megan Thee Stallion en la segunda fecha del show en vivo, Jin aprovechó su día libre para visitar Six Flags Magic Mountain, ubicado en California. Aquí te contamos todos los detalles de la visita del cantante de Corea del Sur a uno de los parques de atracciones más populares del mundo.

Jin en Six Flags

El 30 de noviembre (KST), Seokjin de BTS publicó una serie de fotografías en Twitter que tomó por sorpresa a todo ARMY. El integrante de la boyband del momento pasó su día libre en Six Flags Magic Mountain, parque temático ubicado en el sur de California.

Actualización en Twitter de Jin. Foto: Twitter

Actualización en Twitter de Jin. Foto: Twitter

Jin de Bangtan volvió a publicar imágenes, esta vez en Weverse, en donde se pudo observar que tanto él como personas de su staff vistieron en conjunto capas de Superman.

Actualización en Weverse de Jin. Foto: Weverse

Actualización en Weverse de Jin. Foto: Weverse

Sin embargo, lo que más despertó la curiosidad de ARMY fue que Jin volvió a publicar en la plataforma Weverse algo que hizo reír a más de una persona. “Hoy estaba paseando en el parque de atracciones y una ARMY en lugar de preguntarme ‘¿Eres Jin?’, me dijo: ‘¿Eres WWH?‘ y eso me sorprendió mucho”. WWH o Worldwide handsome significa ‘el más guapo de todo el mundo’ en su traducción al español.

Actualización en Weverse de Jin. Foto: captura/Weverse

Además, Jin conmemoró su visita a Six Flags con una última publicación en Twitter. “Un amigo que hice me regaló un helado”. Finalmente, compartió la misma imagen en Weverse y agregó lo siguiente: “Ese amigo dijo que era uno de los responsables de Six Flags y me hizo un tour alrededor del lugar. Es una persona genial”.

Actualización en Weverse de Jin. Foto: Weverse

Mira aquí un video de fans que pudieron ver a Jin en Six Flags.

Reacción de ARMY en redes

Los seguidores de BTS celebraron la visita de Jin al parque de atracciones Six Flags, pues comentaron que una salida por diversión de los integrantes de Bangtan debía ser así y no contar con personas siguiéndolos en su recorrido.

Reacción de ARMY en redes por la visita de Jin en Six Flags. Foto: captura/Twitter

Reacción de ARMY en redes por la visita de Jin en Six Flags. Foto: captura/Twitter