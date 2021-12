Conciertos de BTS: ¿qué son los fanchants y cuáles son los más famosos?

ARMY está más que feliz con el regreso de BTS a los conciertos presenciales. Durante los últimos shows de Permission to dance on stage, los fanáticos acompañaron las presentaciones con los fanchants. No obstante, se sabe que la popularidad de Bangtan va en aumento y cada vez existen más personas se suman al fandom. Por ello, a continuación te explicamos qué son los ‘fanchants’.

Los fanchants son cantos elaborados por los fans o club de fans de cada grupo de K-pop, por lo tanto, no es exclusivo de BTS. Estos son utilizados durante las presentaciones de los idols, como una forma de dar ánimos mientras ellos realizan la performance.

¿Cómo se componen los fanchants?

Cada fandom es libre de crear un fanchant como crean conveniente, aunque generalmente el orden de los nombres va por edad o el líder al inicio. En el caso de ARMY, se cantan los nombres reales de los integrantes de BTS, no sus nombres artísticos y están ordenados de la siguiente manera:

“¡Kim Namjoon! ¡Kim Seokjin! ¡Min Yoongi! ¡Jung Hoseok! ¡Park Jimin! ¡Kim Taehyung! ¡Jeon Jungkook! ¡BTS!”

¿Cuáles son los fanchants más famosos de BTS?

Es necesario aclarar que, a pesar de que el fanchant básico es el mostrado antes, cada canción de BTS tiene un fanchant diferente. Por ello, los cantos de animación no se dan en cualquier momento.

Aquí te presentamos algunos de los fanchants de las canciones más populares del septeto coreano.

Además, por redes sociales se vienen difundiendo imágenes como ayudas memoria para que los nuevos integrantes de ARMY puedan guiarse con ellos.

Fanchant de "I need u" de BTS. Foto: Facebook / Bangtan 방탄소년단- LATAM

Del mismo modo, este 30 de noviembre, la cuenta oficial de HYPE EDU, parte de HYPE Coporation, empresa que alberga a BTS, compartió videos ayuda para escuchar la pronunciación correcta de los nombres de los integrantes de la boyband de Corea del Sur.