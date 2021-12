BTS: conciertos de Bangtan generaron más de 26 millones de tuits en dos días

No cabe duda de que la sensación del K-pop BTS marca tendencia en redes sociales. Según datos de Twitter, durante los últimos dos conciertos de Permission to dance on stage, que se realizaron el 27 y 28 de noviembre, se publicaron más de 26 millones de tuits relacionados con el show de Bangtan.

Asimismo, se informó que solo el primer día se realizaron más de 15 millones de tuits sobre el evento, lo cual superó el promedio de 10 millones por día, hito marcado por el septeto de Corea del Sur cuando se lanzó “Butter”, segundo single en inglés de la boyband.

El regreso de Bangtan a los conciertos presenciales ha generado gran expectativa a nivel mundial. ARMY de todo el mundo viajaron a Los Ángeles para presenciar el espectáculo.

BTS marca récord en estadio SoFi

Además de marcar tendencia en Twitter, BTS se convirtió en el primer artista en agotar las entradas para cuatro fechas de PTD on stage, según indicó Christy Castillo Butcher, vicepresidenta sénior de programación del SoFi Stadium.

BTS concierto en el estadio SoFi. Foto: Twitter BTS

“BTS agotó las entradas de los cuatro espectáculos por primera vez en la historia del SoFi Stadium. Este concierto logró la mayor venta de entradas entre cualquier concierto realizado por una sola banda o artista en el SoFi Stadium”, dijo.

¿Conciertos de BTS se transmitirán vía online?

Si bien la serie de cuatro conciertos presenciales que dará BTS cuenta con un evento de trasmisión en vivo en colaboración con YouTube llamado Live Play, las entradas para esta opción ya fueron agotadas.

BTS saluda a ARMY en el estadio SoFi de Los Ángeles. Foto: BIGHIT Music

Pero no te desanimes, ARMY. Aún existe una oportunidad de disfrutar del show del grupo surcoreano. HYPE anunció que el último día de conciertos, es decir, el 2 de noviembre, será transmitido vía online. Las entradas son ilimitadas y ya se encuentran disponibles en Weverse Shop.