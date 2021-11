BTS rumbo a los Grammy 2022: ¿qué dijo el grupo K-pop sobre su segunda nominación?

BTS se encuentra en Los Ángeles para celebrar su regreso a los conciertos presenciales. Con cuatro fechas programadas para su reencuentro con ARMY, el grupo K-pop ofreció una conferencia de prensa en la que se tomaron el tiempo para hablar sobre su segunda nominación consecutiva en los Grammy 2022 en la categoría de mejor performance pop de dúo o grupo.

BTS en conferencia de prensa de PTD on stage

El 28 de noviembre, BTS presentó una conferencia de prensa de Permission to dance on stage en Los Ángeles como antesala de su segundo día de concierto en el estadio So-Fi. Los siete integrantes de la banda surcoreana compartieron su emoción por reunirse con sus fans una vez más.

BTS en la conferencia de prensa de Permission to dance on stage. Foto: cortesía de BIG HIT MUSIC

Una de las preguntas que más llamó la atención fue sobre cómo se sentían debido a su segunda nominación en los Grammy 2022 .

Suga: “Hemos sido nominados durante dos años consecutivos y una vez más nos sentimos emocionados, esto parece irreal. Yo crecí mirando los Grammy. Ser nominado a los Grammy y obtener la victoria no es algo sencillo. Estoy agradecido de que aún existen barreras y retos que podemos intentar superar. Espero que seamos capaces de hacerlo”.

Jin: “El hecho de que no hayamos ganado un Grammy no significa que los otros premios que hemos recibido sean de menor importancia, lo que queremos decir es que aún no hemos ganado un Grammy y que sería un honor si pudiéramos ganar uno”.

Suga: “Hay un dicho coreano que habla sobre ‘cualquier árbol puede ser talado con 10 golpes de hacha’. Si pudimos hacerlo dos veces, tal vez podamos hacerlo ocho veces más”.

Taehyung: “Para cuando obtengamos ocho nominaciones más, Jin tendrá 40”.

Jin: “No tendré 40, tendré 38”.

Taehyung: “Es cierto”.

BTS en los Grammys 2022

El septeto de Corea del Sur BTS fue nominado por segunda vez consecutiva en la categoría de mejor performance pop de dúo o grupo por su canción “Butter” en los Grammy 2022. “Gracias a todos los que siempre han amado nuestra música”, expresaron los integrantes de Bangtan a través de sus redes sociales.

BTS presenta la nominación de Halsey

El grupo K-pop BTS sorprendió a sus fans a través de un video en donde nominaron a Halsey, cantante con la que colaboraron en “Boy with luv” y con quien mantienen una gran amistad. ARMY felicitó a Bangtan en redes por el dominio del idioma inglés al momento de hacer la nominación.