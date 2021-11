BTS, Permission to dance on stage en Los Ángeles: abuelo ARMY se hace viral en las redes

BTS presentó su segundo día de concierto de Permission to dance on stage en Los Ángeles y trajo más de una sorpresa para ARMY. Los seguidores del septeto de Corea del Sur se caracterizan por ser un público diverso y esta vez no fue la excepción. La imagen de un abuelo en el recinto se viralizó en las redes sociales y aquí te contamos la conmovedora historia detrás del peculiar fan de Bangtan.

Abuelo ARMY en PTD en Los Ángeles

El 28 de noviembre, los fans de la boyband surcoreana asistieron al segundo día de Permission to dance on stage en Los Ángeles. A través de un tuit, una fan compartió una fotografía de un abuelo sentado en el estadio So-Fi mientras observaba atentamente el show en vivo de BTS.

Abuelo ARMY se viraliza en redes al asistir a PTD en Los Ángeles de BTS. Foto: Twitter @kimseokjinsbby

Lo que más llamó la atención de los seguidores del K-pop fue la hoja que el abuelo sostenía en sus manos, ya que se observó con claridad que contenía los nombres de los integrantes de BTS para poder realizar el fanchant o coro de apoyo en las canciones del grupo.

Abuelo ARMY preparó hoja con los nombres completos de BTS para apoyarlos en PTD en Los Ángeles. Foto: captura/Twitter

Otra fan que pudo ver al señor en el concierto, explicó que este había acompañado a su esposa, quien es ARMY, para que ambos pudieran ver a BTS. Debido a que la pareja de esposo deseaba hacer bien los fanchants sin olvidar los nombres, decidieron colocarlos en una hoja de papel y la mantuvieron consigo durante todo el show.

ARMY vuelve viral al abuelo ARMY

Los seguidores de BTS no dudaron en compartir su apoyo a las curiosas imágenes del abuelo ARMY en Permission to dance on stage en Los Ángeles, por lo que se convirtió en un tema de conversación muy impactante para el fandom de los Bangtan Boys.

Reacción de fans al ver a abuelo ARMY en el concierto PTD on stage de BTS. Foto: captura/Twitter

Reacción de fans al ver a abuelo ARMY en el concierto PTD on stage de BTS. Foto: captura/Twitter

Reacción de fans al ver a abuelo ARMY en el concierto PTD on stage de BTS. Foto: captura/Twitter

BTS y Megan Thee Stallion presentan “Butter” remix

Las sorpresas para ARMY no se detuvieron en PTD en L.A. BTS y Megan Thee Stallion interpretaron por primera vez en vivo la versión remix de “Butter”, canción que estaba programada para ser mostrada en los American Music Awards 2021, pero que debido a un problema personal de la rapera tuvo que ser pospuesta hasta la segunda fecha de la serie de conciertos presenciales de Bangtan.