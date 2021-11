BTS en PTD on stage: Suga explica por qué no hubo solos en el concierto presencial de Los Ángeles

BTS presentó la segunda fecha de Permission to dance on stage en Los Ángeles y sorprendió a ARMY en más de una ocasión. Aunque la presentación en vivo de “Butter” remix junto a Megan Thee Stallion fue de lo más comentado en la noche, los fans del grupo surcoreano se preguntaron por qué no hubo solos en el setlist de PTD on stage y aquí te mostramos lo que Suga contestó.

Palabras de Suga en PTD on stage

El 28 de noviembre, Suga de BTS se presentó en el segundo día de Permission to dance on stage en Los Ángeles y compartió palabras para ARMY en la despedida del show en vivo.

“Les explicaré por qué este concierto no tiene canciones en solitario y sí canciones grupales. Hemos preparado todo desde los escenarios, los artefactos, los discursos, todo. Hemos estado alejados por dos años y queríamos que toda su atención y apoyo estuviera en nosotros siete como grupo”.

Suga en Permission to dance on stage en Los Ángeles. Foto: captura/YouTube

Mira aquí el discurso final de BTS en PTD on stage - Día 2.

Suga en VLive

El integrante de BTS transmitió en vivo en VLive luego del concierto Permission to dance on stage en Los Ángeles. “Hubiera sido mejor si más personas hubieran visto las presentaciones, el ambiente de hoy fue realmente bueno. En realidad ayer estábamos muy nerviosos”, comentó Suga para todo ARMY que lo observó en la transmisión.

Suga en transmitió en vivo para ARMY. Foto: captura/VLive

BTS y Megan Thee Stallion presentaron “Butter” remix

Los ‘Reyes del K-pop’ deleitaron a ARMY en PTD on stage en Los Ángeles. BTS junto a Megan Thee Stallion interpretaron la versión remix de “Butter” por primera vez en vivo frente a todos sus seguidores. La rapera se unió luego del primer coro de la canción nominada a los Grammys 2022.