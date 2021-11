BTS, Permission to dance on stage: ¿qué famosos asistieron al primer día de concierto?

El regreso de BTS a los conciertos presenciales con público incluido inició de manera exitosa. Permission to dance on stage en Los Ángeles llegó para alegría de ARMY, quienes hicieron sold out desde la preventa de las entradas. A sus seguidores, se sumaron estrellas internacionales de la música como asistentes al primer día de concierto. Conoce aquí qué famosos se declararon fans del grupo K-pop del momento.

BTS: día 1 de Permission to dance on stage

El 27 de noviembre, BTS llevó a cabo su primer día de conciertos presenciales, Permission to dance on stage, en la ciudad de Los Ángeles. Con temas icónicos de su repertorio como “Butter”, “Dynamite” y “Permission to dance”, el septeto coreano recibió a más de 50.000 fans en el Estadio So-Fi de California.

BTS: El Estadio So-Fi se encendió con las luces de los ARMY bombs. Foto: BIGHIT

Famosos en el día 1 de PTD on stage de BTS

Anderson Paak de Silk Sonic, dúo musical conformado junto a Bruno Mars, compartió en sus historias de Instagram que estaría asistiendo con su hijo al primer concierto Permission to dance on stage de BTS en Los Ángeles.

El cantante también publicó una serie de historias sobre su experiencia en PTD, además, mostró que tanto él como su hijo llevaron el popular “ARMY bomb” para alentar a BTS en su presentación. Sin embargo, lo que más llamó la atención de ARMY fue el encuentro entre Anderson Paak y Bangtan en el backstage del concierto.

El gran amigo y compañero de banda de Bruno Mars también se animó a cantar “Leave the door open”, popular canción que está nominada a los Grammys 2022, junto al septeto de Corea del Sur, por lo que ARMY realizó teorías sobre si sería posible una colaboración entre ambos grupos musicales.