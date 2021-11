BTS, concierto en Los Ángeles día 2: horarios, setlist y cómo ver el show Permission to dance on stage

Nuevamente, BTS se alista para deleitar a miles de ARMY en el día 2 de su concierto presencial Permission to dance on stage en Los Ángeles. La primera fecha hizo vibrar a los fans con 24 canciones en el setlist, incluyendo la emotiva “We are bulletproof: The eternal”.

A pesar de no estar físicamente en el estadio SoFi, el fandom internacional pudo seguir el concierto de BTS en Los Ángeles por las redes sociales y transmisiones de otros admiradores. Como se sabe, el último día de los shows (2 de diciembre) habrá un livestream oficial en alta calidad.

BTS en el primer día de conciertos en Los Ángeles. Foto: vía Twitter

A qué hora comienza el concierto de BTS

Nada se compara a la emoción que siente el público cuando se apagan las luces del recinto para dar inicio a un concierto. El día 2 de Permission to dance on stage comenzará a las 7.30 p. m. en hora de Los Ángeles.

Se reportó un retraso en el día 1 debido a la lentitud en el acceso del público al recinto. Fans invocan a que la logística mejore para los shows posteriores.

Permission to dance on stage, día 2: horarios

PTD en Los Ángeles de BTS en Perú, Ecuador y Colombia : 10.30 p. m. (27 de noviembre)

: 10.30 p. m. (27 de noviembre) PTD en Los Ángeles de BTS en México, Costa Rica y Guatemala: 9.30 p. m. (27 de noviembre)

9.30 p. m. (27 de noviembre) PTD en Los Ángeles de BTS en Bolivia y Venezuela : 11.30 p. m. (27 de noviembre)

: 11.30 p. m. (27 de noviembre) PTD en Los Ángeles de BTS en Chile, Argentina y Brasil : 12.30 a. m. (28 de noviembre)

: 12.30 a. m. (28 de noviembre) PTD en Los Ángeles de BTS en España: 4.30 a. m. (28 de noviembre)

4.30 a. m. (28 de noviembre) PTD en Los Ángeles de BTS en Corea del Sur: 12.30 p. m. (28 de noviembre)

ARMY de todo el mundo asistirá al primer concierto en presencial de BTS en Los Ángeles. Foto: composición La República/HYBE/FilmDaily

Cómo ver el concierto de BTS 2021

Como las fechas 1, 2 y 3 no tienen transmisión online oficial, los seguidores internacionales de BTS están pendientes de los streaming en vivo que realicen los asistentes al show.

Estos videos en directo pueden aparecer en Periscope, Instagram Live, Twitch o Facebook Live.

También se puede seguir las actualizaciones minuto a minuto en los hashtags dedicados al concierto, como #PTD_ON_STAGE_LA ,que fue tendencia mundial por varias horas.

BTS saluda al público en Permission to dance on stage. Foto: vía @aria_pix en Twitter

Cuánto dura el concierto de BTS

Con referencias del primer día, el show de BTS durará un aproximado de 2 horas y media . El grupo interpretó 24 canciones de su amplia y variada discografía. Hubo temas de Map of the soul 7 y hits como “I need U”, “Save me” y “DNA”.

Setlist del concierto de BTS Permission to dance on stage

“ON”

“FIRE”

“Dope”

“DNA”

“Blue & grey”

“Black swan”

“Blood sweat & tears”

“Fake love”

“Life goes on”

“Boy with luv”

“Dynamite”

“Butter”

“Airplane pt.2″

“Baepsae”

“Dis-ease”

“Telepathy”

“Stay”

“So what”

“I need U”

“Save me”

“IDOL”

“We are bulletproof: the eternal”

“Answer: love myself”

“Permission to dance”