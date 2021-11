Snowdrop: romance de Jisoo y Jung Hae In se tornará oscuro, según nuevo teaser

Snowdrop, dorama protagonizado por Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In, cuenta con un nuevo teaser. En el material, que fue difundido por JTBC Drama el último 26 de noviembre a través de Facebook, se pueden ver que el tierno romance entre los protagonistas tendrá un lado oscuro. Este K-drama es del debut de la cantante como actriz protagónica.

El nuevo adelanto del drama coreano inicia con la narración de Im Soo Ho (Jung Hae In), quien menciona el día que conoció por primera vez a Eun Young Cho (Jisoo). Además, se muestran escenas de una fiesta donde se conocen.

“Si hubiera tenido una juventud ordinaria. Si no hubiera recogido ese avión de papel (…) si no te hubiera conocido en primer lugar”, dice Im Soo Ho.

Otra escena que podemos apreciar es la tierna escena de la pareja armando un avión de papel mientras se miran, pero al lanzarlo, el avión se convierte en un arma que cae a los pies de Eun Young Cho, quien la toma rápidamente y apunta sin dudarlo contra Im Soo Ho, que la observa consternado.

¿De qué trata Snowdrop, primer dorama de Jisoo?

El K-drama Snowdrop está ambientado en el año 1987, donde Corea del Sur es controlada por un gobierno dictatorial. Eun Young Cho (Jisoo) ayuda a un estudiante de posgrado Im Soo Ho (Jung Hae In), ya que este se encuentra bañado de sangre y salta a la Universidad de Mujeres en busca de ayuda. Eun Young Cho cuida del joven y sus heridas mientras se afronta al peligro de estar vigilada.

Snowdrop.

¿Cuándo y dónde ver Snowdrop?

El 18 de diciembre se estrenará el primer capítulo de Snowdrop, dorama debut de Jisoo, por JTBC. Además, será difundido por streaming on demand en la plataforma Disney Plus o Star Plus, según la región.