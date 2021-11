¿BTS da pistas sobre conciertos en Perú y Latinoamérica?

La sensación del K-pop BTS regresa oficialmente a los conciertos presenciales con Permission to dance on stage en Los Ángeles, que contará con 4 shows en el estadio SoFi. Pero ARMY de Latinoamérica mantiene la esperanza de que Bangtan anuncie fechas para su tour mundial, y que estas incluyan a Perú y otros países de LATAM.

¿Los pedidos de ARMY de Latinoamérica fueron escuchados? Este 27 de noviembre, la HYPE MERCH, que pertenece a la corporación que alberga al famoso grupo de BTS, publicó fotografías de la colección navideña del septeto surcoreano y una de estas imágenes ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos.

Se trata de la foto de RM, líder del grupo de Corea del Sur. En esta, algunas ARMY se percataron de un detalle que consideran una “pista” que podría dar pie a que se confirmen conciertos en Perú y otros países.

El último concierto de BTS, que incluyó fechas en LATAM, fue BTS World Tour: Love Yourself. El único país de América del Sur al que llegó la boyband fue Brasil, se realizaron dos fechas en el estadio Allianz Parque.

BTS World Tour: Love Yourself. Foto: BTS Oficial

¿BTS dará conciertos en Perú y Latinoamérica?

En Twitter, ARMY pudo notar que en la fotografía de Namjoon, de la colección navideña de Bangtan, existe una maleta con banderas de varios países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Ecuador, México, Panamá.

ARMY cree que BTS dará conciertor en LATAM. Foto: Twitter

“Gente en la foto se encuentran algunas banderas de LATAM y en estas se ve la de Perú, eso significa que BTS en Perú 2022”, “¡En la foto de Namjoon hay banderas de Perú, Ecuador, México! ¿Tour 2022 en LATAM?”, son algunos de los comentarios de los fanáticos en Twitter.

¿BTS dará conciertos en LATAM? Foto: Twitter

“I WILL SEE BTS IN 2022″ es tendencia en Twitter

ARMY ha hecho tendencia “I WILL SEE BTS IN 2022″ (”Veré a BTS en el 2022″ en español) luego de notar las banderas en la fotografía de RM.

ARMY espera que BTS anuncie fechas de shows en LATAM. Foto: Twitter

Hasta el momento, no existe información oficial de HYPE, empresa de BTS, sobre la posibilidad de un tour mundial o los posibles países a donde irán. Sin embargo, los miembros del grupo de K-pop han manifestado en más de una ocasión que quieren reanudar sus conciertos y ARMY espera que eso se pueda dar pronto.