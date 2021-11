Snowdrop será un drama que romperá corazones, según Jisoo y Jung Hae In

Puede deducirse que Snowdrop es uno de los K-dramas más esperados del año, sobre todo para los fans de BLACKPINK que verán a Jisoo como actriz principal por primera vez. La serie, que se estrena en diciembre, une a la estrella K-pop con Jung Hae In, actor que ha sido especialmente aplaudido por su emotiva interpretación en D.P. El cazadesertores.

A pocas semanas de su estreno por JTBC y Disney Plus, los protagonistas de Snowdrop dan un adelanto de su química en una entrevista para Harper’s Bazaar Corea.

Jung Hae In y Jisoo de BLACKPINK lideran el elenco de Snowdrop. Foto: Harper's Bazaar

Pistas de los personajes de Snowdrop

¿Qué pistas podrían tener los televidentes acerca de los personajes de Snowdrop? Jisoo menciona que habrán “características contradictorias” que quizás sorprendan al público.

Por otro lado, como se predecía por las teorías trágicas de los pósters, Snowdrop también será una historia que conmoverá los corazones de los televidentes. Jung Hae In agregó lágrimas al dibujo que hizo para representar a su coestrella.

“Una y otra vez, con el corazón roto”, verbalizó el actor.

Jisoo y Jung Hae In. Foto: Harper's Bazaar

Aunque los primeros adelantos de Snowdrop mostraban un romance de cuento de hadas, el clip más reciente viró hacia escenas más oscuras: con Young Ro (Jisoo) apuntando con un arma de fuego a Su Ho (Jung Hae In).

¿De qué trata Snowdrop?

La historia de Snowdrop está ambientada en Seúl de 1987 , una época que se caracterizó por agitación política y social. Escrita por los creadores de SKY Castle, el drama presenta la historia de amor de Su Ho, un estudiante que aparece herido en una residencia para mujeres, y Young Ro, la universitaria que lo encuentra y lo cuida a pesar de estar en peligro.