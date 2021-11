Permission to dance on stage de BTS en Los Ángeles: ver EN VIVO el concierto presencial

¡Atención ARMY! Ya faltan pocas horas para que BTS realice su concierto presencial Permission to dance on stage en Los Ángeles. En las últimas horas, se han filtrado algunos videos de los exteriores del estadio, en los que se escuchan a los miembros de Bangtan ensayando algunos de sus éxitos como “On”, “Fire” y “Idol”.

El septeto de Corea del Sur se reencontrará cara a cara con sus fanáticos luego de dos años, esto debido a la pandemia de la COVID-19. Se trata de una serie de conciertos presenciales denominada Permission to dance on stage en Los Ángeles.

¿Cuándo es el concierto de BTS?

La sensación del K-pop realizará una serie de conciertos presenciales en Los Ángeles. La agencia de BTS confirmó que se trata de cuatro shows. A continuación, la lista de las presentaciones.

PTD de BTS en Los Ángeles, día 1: sábado 27 de noviembre (EST)

PTD de BTS en Los Ángeles, día 2: sábado 28 de noviembre (EST)

PTD de BTS en Los Ángeles, día 3: miércoles 1 de diciembre (EST)

PTD de BTS en Los Ángeles, día 4: jueves 2 de diciembre (EST)

Horarios para ver el Permission to dance on stage LA

Todos los conciertos de BTS comenzarán a las 7.30 p. m. (hora de Los Ángeles). Revisa los horarios en los países de Latinoamérica y otros:

BTS – PTD en Los Ángeles, horario en Perú, Ecuador y Colombia: 10.30 p. m. (27 de noviembre)

BTS - PTD en Los Ángeles, horario en México, Costa Rica y Guatemala: 9.30 p. m. (27 de noviembre)

BTS - PTD en Los Ángeles, horario en Bolivia y Venezuela: 11.30 p. m. (27 de noviembre)

BTS - PTD en Los Ángeles, horario en Chile, Argentina y Brasil: 12.30 a. m. (28 de noviembre)

BTS - PTD en Los Ángeles, horario España: 4.30 a. m. (28 de noviembre)

BTS - PTD en Los Ángeles, horario en Corea del Sur: 12.30 p. m. (28 de noviembre)

¿Se podrá ver online en concierto de 2021?

HYPE, empresa que alberga a BTS, anunció que Permission to dance on stage en Los Ángeles también contará con una transmisión online, esta se realizará en colaboración con YouTube, se trata de Live Play en YT Theater, un evento de paga que permitirá que ARMY disfrute del show de manera simultánea. Lamentablemente, todas las entradas para la proyección fueron agotadas.

Pero, aún existe una alternativa para que los fanáticos de todo el mundo puedan disfrutar del concierto de BTS de manera online. A través de Weverse, se anunció que se transmitirá la última fecha del evento, es decir, el show programado para el 2 de diciembre. Las entradas para este evento están disponibles a través de Weverse Shop.

¿Habrá transmisión gratis del Permission to dance on stage?

No cabe duda que el concierto presencial de BTS ha generado gran exceptiva. ARMY ha agotado las entradas para el concierto presencial, y solo se encuentra disponible el live de la última fecha de evento.

BTS regresará a los conciertos presenciales con público en Permission to dance on stage en Los Ángeles. Foto: HYBE

Pero, si estás buscando cómo ver gratis el día 1 de Permission to dance on stage en Los Ángeles, lamentamos informarte que no existe esa posibilidad. A través de las redes sociales, se vienen compartiendo diversos enlaces; sin embargo, estos podrían no contar con información real y resultar perjudiciales.

Setlist del Permission to dance on stage LA de BTS

La boyband del momento dará su primer concierto presencial en Los Ángeles. Permission to dance on stage contará con las principales canciones de BTS, en redes sociales viene circulando información sobre el setlist del show, entre ellos figuran “DNA”, “FIRE”, “IDOL”, “Black swan”, “Fake love”.

BTS, Black swan, MV, ópera

Sin duda no faltarán sus últimos éxitos, “Dynamite”, “Butter” y “Permission to dance”, pistas totalmente en inglés.

Video del concierto de Harry Styles y BTS

El último 19 de noviembre, la presencia de miembros de BTS en el concierto de Harry Styles causó gran alegría a ARMY. En los videos que circularon por redes sociales, Jimin, Jungkook, V y J-Hope se mostraron felices y animados mientras disfrutaban del evento. Incluso el mismo Hoseok compartió un video.