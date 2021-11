BTS acompaña a ARMY en los aviones rumbo a Los Ángeles gracias a este detalle

Distintas aerolíneas que tienen entre sus pasajeros a ARMY no dudaron en colocar en altoparlante la música de BTS. Fans que pudieron vivir estos momentos en los aviones rumbo a Los Ángeles para el tan esperado concierto presencial Permission to dance on stage sienten a través del detalle la compañía de sus idols, quienes arrancan su show el 27 de noviembre.

Videos de las canciones de BTS sonando en los aviones rumbo a LA son algunas de las muestras previas al concierto que más se difunden entre el fandom.

Otros registros que dan de qué hablar en las redes sociales son las filtraciones del ensayo, donde se aprecia parte del setlist y la voz de Taehyung al micrófono.

ARMY de todo el mundo asistirá al primer concierto en presencial de BTS en Los Ángeles. Foto: composición La República/HYBE/FilmDaily

“Save me” de BTS en avión

Una de las canciones reproducidas en los aviones con destino a Los Ángeles fue “Save me”. Esta fue colocada para los fans antes del despegue.

Un piloto y sus palabras sobre BTS

Esta muestra de la música de las superestrellas K-pop sonando para los fans que se dirige al Permission to dance on stage llamó la atención también por las palabras del piloto.

“Y para aquellos que no saben qué es BTS, no me importa, lo siento”, se le escucha decir a través del parlante al conductor de la aeronave después de pausar la canción de Bangtan.

Fechas de Permission to dance on stage LA

La serie de conciertos presencial de BTS Permission to dance on stage en Los Ángeles consta de cuatro fechas, las cuales serán concretadas en el estadio So-Fi.

Días 1 y 2 de PTD: 27 y 28 de noviembre

Días 3 y 4 de PTD: 1 y 2 de diciembre