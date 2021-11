SUPER JUNIOR: Leeteuk regresa a los dramas con Work later, drink now, la serie de Siwon

El final de Work later, drink now marcará el esperado regreso de Leeteuk a los K-dramas. El 24 de noviembre, TVING confirmó la participación del líder de SUPER JUNIOR en el cierre de esta serie protagonizada por su compañero de agrupación, Siwon, junto a las actrices Eunji, Sunhwa y Lee Sunbin.

PUEDES VER SUPER JUNIOR en Perú: amplían fechas en cines para ver el concierto SUPER SHOW 8

Mientras continúan disfrutando las funciones del SUPER SHOW 8 en salas de cines, ELF celebran que verán la faceta actoral de Leeteuk después de tres años. Su último proyecto en el rubro fue Secret queen makers, del 2018.

Cameo de Leeteuk en el drama de Siwon

La aparición de Park Jung Soo (nombre real) en la cuesta final del K-drama de Siwon, en conversaciones para un segunda temporada, será en calidad de cameo; es decir, él es un invitado especial.

Sobre su rol, TVING adelanta que el ícono K-pop dará vida a un MC. Se desconoce si el famoso coreano de 38 años se interpretará a sí mismo, ya que uno de sus oficios reales es ser precisamente conductor de programas, o si estará a cargo de un personaje ficticio.

Leeteuk en adelanto de Work later, drink now. Foto: TVING

PUEDES VER SUPER JUNIOR: sigue en vivo el estreno del SUPER SHOW 8 en cines de Perú

¿Cuándo y dónde ver el final de Work later, drink now?

La primera temporada de Work later, drink now, serie de drama y comedia también conocida como Mujeres borrachas de la ciudad, llega a su final el 26 de noviembre, con su capítulo 12. Dicho episodio saldrá al aire a las 4.00 p. m. (KST) por TVING. En Perú, el reloj marcará las 2.00 a. m. en ese momento.

La serie también es conocida como Mujeres borrachas de la ciudad. Foto: TVING

Segunda temporada de Work later, drink now

La cantidad de suscriptores en el canal de TVING en YouTube se cuadruplicó desde el estreno de Work later, drink now el pasado 22 de octubre; por ello, no sorprende que el medio se anime a impulsar una segunda temporada de esta serie original basada en un popular webtoon.

Al respecto, la continuación del K-drama que sigue a tres chicas que aman beber alcohol después del trabajo y a un PD actualmente se encuentra en conversaciones confirmadas por TVING.

Se desconoce si Siwon, intérprete del director Kang Bukgu, volverá en esta parte dos. Por otro lado, según K-media, a Eunji de Apink, Sunhwa (ex SECRET) y Lee Sunbin se les ha ofrecido que sigan en el rol de ‘las chicas borrachas’ Jigu, Jiyeon y Sohee, respectivamente.